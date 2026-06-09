【実食レポ】ほっともっとの「3種のディップソースセット」が、スポーツ観戦しながらのパーティーにもよさそう……買って食べてみたぞ
「ほっともっと」が「世界のグルメ」を楽しめる、「3種のディップソースセット」を新発売したらしい……。そんなウワサをインターネットで見かけました。
「3種のディップソースセット」
ほっともっとといえば 日本最大手の持ち帰り弁当チェーン。私、学生の頃はよく「のり弁当」を買って食べていたのですが、パーティー向けのお惣菜なんてものもあるんですね。
今回登場したディップソースセットは、3種の中から1つの味を選ぶ……のではなく、なんと3つのソース全部がついてくるというなかなか贅沢な仕様となっております。
なお、価格はソースセットを単品で買うと250円。各種パーティパックと一緒に購入すると150円になります。お手頃じゃん!
そういえば今年は、世界的に有名なスポーツの大会が目白押しだったりするので、ホームパーティーの機会も増えてきそうなんですよね。ちょっと試してみようかな……。
○買ってきたぞ
ということで、早速発売日に買ってきました! 今回購入したのは、「8コ入りチキンボックス」と「白身フライ&チキンBOX」「フライドポテトBOX」の3つになっております。これは想像以上に贅沢な見た目だぞ。
今回購入した3種のパーティーパックとディップソースセット
○サワークリームオニオン風
では、まずは「サワークリームオニオン風」のソースからいってみましょうか。こちらはさわやかでクリーミーな風味が特徴とのことですね。
1つ目は「サワークリームオニオン風ソース」
蓋を開けてみますと、おお、白い。香りを嗅いでみると、爽やか系のマヨっぽい香りがしますね。まずはフライドチキンをつけていただきます。
蓋を開けると、真っ白でクリーミーなソースが現れる
フライドチキンをソースに近づける
食べてみますと、おぉ、サワークリームのさっぱり感とコクがあって、風味の強いフライドチキンにも非常によく合いますね〜。
ソースをまとったフライドチキン。うまい!
組み合わせを一通り試してみようということで、続いては白身魚のフライをつけてみます。
おっ、白身魚のフライ、サクサク感がたまりません。フライってそもそもサワークリームをつけて食べるイメージもありますし、非常によくマッチしていると思います。一方のフライドポテトは、肉類よりも風味の主張が少ない分、サワークリームをダイレクトに味わえるのがいいところですね。
白身魚のフライにもサワークリームソースをディップ
フライドポテトにサワークリームオニオン風ソースをたっぷりつけて
個人的にサワークリームに一番合っていたのは、白身フライかなと思いました。こうやって「どれが一番合うか」を探す楽しみがあるの、いいですなあ〜。
○アボカドメキシカン風
続いては、「クリーミーなコクにスパイス香る」がキャッチコピーの「アボカドメキシカン風」ソースでございます。アボカドみんな好きですもんねえ。期待が高まるぜ……。
2つ目は「アボカドメキシカン風ソース」
鼻を近づけると、その名の通りスパイシーな香りが漂います。インパクトのある緑色のソースも非常に映えていい感じです。
インパクトのある鮮やかな緑色のソース
こちらも3種類ディップしてみたのですが、これは言わずもがなフライドチキンに軍配が上がりました。肉のこってりした風味とスパイスのピリ辛とした味わいが合う、合う、合う!
もしかしたらフライドチキンメインで買ってくると、このアボカドメキシカン風ソースの取り合いになるんじゃないか、というぐらいおいしかったです。
フライドチキンをアボカドメキシカン風ソースにディップ
ピリ辛なソースがフライドチキンにベストマッチ
○メープル風
最後は、「濃厚な甘さ」のメープル風ソースいってみましょう。
3つ目は「メープル風ソース」
とろみのある琥珀色のメープル風ソース
フライドチキンや白身魚のフライに、メープル風ソース。合うのかなあと思いつつ食べてみたのですが、肉の強い風味に負けないぐらいガツンと甘いメープルソースが合わさって、甘辛系と言いますか、なかなか味わえないテイストを感じられます。これはこれでアリ!
フライドチキンをメープル風ソースにディップ
白身魚のフライとメープル風ソースの意外な組み合わせ
ちなみにメープル風ソースについては、フライドポテトが非常によく合うと思います。ポテトに甘いとろみのあるソース……ということで、まるで「洋風の大学芋」を食べてるみたい。おかずというよりはややスイーツ寄りですが、面白くていい発想です。
フライドポテトにメープル風ソースをディップ
○今年はスポーツ観戦の機会も増えそうですし!
ということでほっともっとの3種のディップソースセット食べてみました。
お皿に盛り付けると、さらにホームパーティー感がアップ
冒頭でもお伝えしたように、今年はいろいろな国際的スポーツ大会が盛りだくさんですから、ホームパーティーの時に購入してみると、幸せな気持ちになれるかもしれません。
お酒と一緒になんてのもアリか
「俺はこれが好き」とか「私はこれが美味しい」とか、ワイワイ盛り上がって楽しめると思いますよ。
増田 ますだ ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。 この著者の記事一覧はこちら
「3種のディップソースセット」
ほっともっとといえば 日本最大手の持ち帰り弁当チェーン。私、学生の頃はよく「のり弁当」を買って食べていたのですが、パーティー向けのお惣菜なんてものもあるんですね。
今回登場したディップソースセットは、3種の中から1つの味を選ぶ……のではなく、なんと3つのソース全部がついてくるというなかなか贅沢な仕様となっております。
そういえば今年は、世界的に有名なスポーツの大会が目白押しだったりするので、ホームパーティーの機会も増えてきそうなんですよね。ちょっと試してみようかな……。
○買ってきたぞ
ということで、早速発売日に買ってきました! 今回購入したのは、「8コ入りチキンボックス」と「白身フライ&チキンBOX」「フライドポテトBOX」の3つになっております。これは想像以上に贅沢な見た目だぞ。
今回購入した3種のパーティーパックとディップソースセット
○サワークリームオニオン風
では、まずは「サワークリームオニオン風」のソースからいってみましょうか。こちらはさわやかでクリーミーな風味が特徴とのことですね。
1つ目は「サワークリームオニオン風ソース」
蓋を開けてみますと、おお、白い。香りを嗅いでみると、爽やか系のマヨっぽい香りがしますね。まずはフライドチキンをつけていただきます。
蓋を開けると、真っ白でクリーミーなソースが現れる
フライドチキンをソースに近づける
食べてみますと、おぉ、サワークリームのさっぱり感とコクがあって、風味の強いフライドチキンにも非常によく合いますね〜。
ソースをまとったフライドチキン。うまい!
組み合わせを一通り試してみようということで、続いては白身魚のフライをつけてみます。
おっ、白身魚のフライ、サクサク感がたまりません。フライってそもそもサワークリームをつけて食べるイメージもありますし、非常によくマッチしていると思います。一方のフライドポテトは、肉類よりも風味の主張が少ない分、サワークリームをダイレクトに味わえるのがいいところですね。
白身魚のフライにもサワークリームソースをディップ
フライドポテトにサワークリームオニオン風ソースをたっぷりつけて
個人的にサワークリームに一番合っていたのは、白身フライかなと思いました。こうやって「どれが一番合うか」を探す楽しみがあるの、いいですなあ〜。
○アボカドメキシカン風
続いては、「クリーミーなコクにスパイス香る」がキャッチコピーの「アボカドメキシカン風」ソースでございます。アボカドみんな好きですもんねえ。期待が高まるぜ……。
2つ目は「アボカドメキシカン風ソース」
鼻を近づけると、その名の通りスパイシーな香りが漂います。インパクトのある緑色のソースも非常に映えていい感じです。
インパクトのある鮮やかな緑色のソース
こちらも3種類ディップしてみたのですが、これは言わずもがなフライドチキンに軍配が上がりました。肉のこってりした風味とスパイスのピリ辛とした味わいが合う、合う、合う!
もしかしたらフライドチキンメインで買ってくると、このアボカドメキシカン風ソースの取り合いになるんじゃないか、というぐらいおいしかったです。
フライドチキンをアボカドメキシカン風ソースにディップ
ピリ辛なソースがフライドチキンにベストマッチ
○メープル風
最後は、「濃厚な甘さ」のメープル風ソースいってみましょう。
3つ目は「メープル風ソース」
とろみのある琥珀色のメープル風ソース
フライドチキンや白身魚のフライに、メープル風ソース。合うのかなあと思いつつ食べてみたのですが、肉の強い風味に負けないぐらいガツンと甘いメープルソースが合わさって、甘辛系と言いますか、なかなか味わえないテイストを感じられます。これはこれでアリ!
フライドチキンをメープル風ソースにディップ
白身魚のフライとメープル風ソースの意外な組み合わせ
ちなみにメープル風ソースについては、フライドポテトが非常によく合うと思います。ポテトに甘いとろみのあるソース……ということで、まるで「洋風の大学芋」を食べてるみたい。おかずというよりはややスイーツ寄りですが、面白くていい発想です。
フライドポテトにメープル風ソースをディップ
○今年はスポーツ観戦の機会も増えそうですし!
ということでほっともっとの3種のディップソースセット食べてみました。
お皿に盛り付けると、さらにホームパーティー感がアップ
冒頭でもお伝えしたように、今年はいろいろな国際的スポーツ大会が盛りだくさんですから、ホームパーティーの時に購入してみると、幸せな気持ちになれるかもしれません。
お酒と一緒になんてのもアリか
「俺はこれが好き」とか「私はこれが美味しい」とか、ワイワイ盛り上がって楽しめると思いますよ。
増田 ますだ ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。 この著者の記事一覧はこちら