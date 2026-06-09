ともさかりえ「汁まで飲みたくなる」黄金比の手料理に反響「いい色してる」「すごく美味しそう」
【モデルプレス＝2026/06/09】女優のともさかりえが6月8日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの肉豆腐を披露し、話題となっている。
【写真】46歳美人女優「黄金比すぎて汁まで飲みたくなる」肉豆腐料理
ともさかはファンからの「今日の夕飯はお決まりですか？我が家はサーモンを蒸籠蒸しします」というコメントに「肉豆腐を仕込みました」と回答し、写真を投稿。牛肉や長ネギ、焼き豆腐が出汁の中で煮えている様子を披露した。
また「＠sanpiryoron_official のYouTubeに出てくる芹の肉豆腐が黄金比すぎて汁まで飲みたくなる」「今日は芹は無しです」と続け、予約の取れない名店「賛否両論」のシェフ・笠原将弘のYouTubeチャンネルにて紹介されたレシピであり、絶品であることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「お腹が鳴ってきた」「すごく美味しそう」「早速レシピチェックしなきゃ」「グツグツいう音が聞こえてきそう」「ものすごく食べたい」「いい色してる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】46歳美人女優「黄金比すぎて汁まで飲みたくなる」肉豆腐料理
◆ともさかりえ、黄金比の肉豆腐公開
ともさかはファンからの「今日の夕飯はお決まりですか？我が家はサーモンを蒸籠蒸しします」というコメントに「肉豆腐を仕込みました」と回答し、写真を投稿。牛肉や長ネギ、焼き豆腐が出汁の中で煮えている様子を披露した。
◆ともさかりえの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お腹が鳴ってきた」「すごく美味しそう」「早速レシピチェックしなきゃ」「グツグツいう音が聞こえてきそう」「ものすごく食べたい」「いい色してる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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