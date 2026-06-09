2児の母・高橋ユウ「子どもたちが確実に食べてくれるものだけ詰め込んだ」子連れ新幹線に手作り弁当持参「遠足みたいで素敵」「節約にもなって良い」
【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの高橋ユウが6月8日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。
【写真】35歳2児の母モデル「節約にもなって良い」子どもたちが確実に食べてくれるものだけ詰め込んだ新幹線での手作り弁当
高橋は「子どもたちと新幹線。夕飯時やったからこれと鮭おにぎり」とつづり、手作りの弁当を投稿。ピーマンの肉詰め、卵焼き、ミニトマトなどがいっぱいに敷き詰められた弁当を披露した。「お弁当を買って残すのは本当にもったいないし、子どもたちが確実に食べてくれるものだけ詰め込んだら完食してくれた〜」と語尾にハートマークを付け、喜びのコメントを記している。
この投稿に「手作り弁当美味しそう」「栄養満点ですね」「節約にもなって良い」「長時間の移動お疲れ様です」「遠足みたいで素敵」「子ども2人と新幹線は大変」「買ったもの残すのあるあるよね」など反響が寄せられている。
高橋は、2018年10月に卜部と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】35歳2児の母モデル「節約にもなって良い」子どもたちが確実に食べてくれるものだけ詰め込んだ新幹線での手作り弁当
◆高橋ユウ、新幹線での子ども達の弁当公開
高橋は「子どもたちと新幹線。夕飯時やったからこれと鮭おにぎり」とつづり、手作りの弁当を投稿。ピーマンの肉詰め、卵焼き、ミニトマトなどがいっぱいに敷き詰められた弁当を披露した。「お弁当を買って残すのは本当にもったいないし、子どもたちが確実に食べてくれるものだけ詰め込んだら完食してくれた〜」と語尾にハートマークを付け、喜びのコメントを記している。
◆高橋ユウの投稿に反響
この投稿に「手作り弁当美味しそう」「栄養満点ですね」「節約にもなって良い」「長時間の移動お疲れ様です」「遠足みたいで素敵」「子ども2人と新幹線は大変」「買ったもの残すのあるあるよね」など反響が寄せられている。
高橋は、2018年10月に卜部と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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