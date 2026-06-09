とうあ、へそピアス輝くビキニ姿披露「カッコいいスタイル」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】モデルのとうあが6月8日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し話題となっている。
【写真】23歳YouTuber「海外ガールみたいで素敵」へそピアス輝くビキニ姿
6月6日の投稿に引き続き、YouTuberの中町綾とのハワイ旅行の写真を投稿しているとうあ。「大親友」を意味する「BFF」とつづり、中町との2ショットや自身のソロショットなどを複数枚公開した。とうあは水色と白のボーダーのビキニを着用し、頭にはスカーフを巻いた姿を披露。引き締まったウエストやスラリと伸びた腕が際立っており、へそのピアスが輝くスタイルとなっている。
投稿には「スタイル綺麗すぎる」「今日も可愛い姿」「ビジュ最高」「ロングヘアスタイル似合ってる」「海外ガールみたいで素敵」「綾ちゃんもとうあちゃんも仲良くて嬉しい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳YouTuber「海外ガールみたいで素敵」へそピアス輝くビキニ姿
◆とうあ、美スタイル際立つビキニ姿公開
6月6日の投稿に引き続き、YouTuberの中町綾とのハワイ旅行の写真を投稿しているとうあ。「大親友」を意味する「BFF」とつづり、中町との2ショットや自身のソロショットなどを複数枚公開した。とうあは水色と白のボーダーのビキニを着用し、頭にはスカーフを巻いた姿を披露。引き締まったウエストやスラリと伸びた腕が際立っており、へそのピアスが輝くスタイルとなっている。
◆とうあの投稿に反響
投稿には「スタイル綺麗すぎる」「今日も可愛い姿」「ビジュ最高」「ロングヘアスタイル似合ってる」「海外ガールみたいで素敵」「綾ちゃんもとうあちゃんも仲良くて嬉しい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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