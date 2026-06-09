佐藤栞里、人気アナの自宅で激しい腹痛に襲われ夜間救急へ 当時の状況明らかに「しゃがみ込んで動けない状態」
【モデルプレス＝2026/06/09】モデルでタレントの佐藤栞里が、8日放送のラジオ番組「パンサー向井の＃ふらっと」（TBSラジオ／毎週月曜〜木曜あさ8時30分〜）に出演。人気アナウンサーの自宅で起きたエピソードを明かした。
【写真】佐藤栞里のピンチを救った人気アナ
この日、番組には佐藤と親交の深いフリーアナウンサーの川田裕美がゲストで登場。仲を深めたきっかけや仲良しエピソードで盛り上がるなか、川田アナは「栞里ちゃんのピンチも1回救ったことあって」と切り出した。
川田アナは「一緒に家で遊んでたら、急に『痛い！痛い！痛い！』ってなって。もう本当に冷や汗ダラダラで、しゃがみ込んで動けない状態に」と佐藤が急に激しい腹痛に襲われたと回顧。「これは一大事だと思って、一瞬救急車とちょっと迷って。でも、病院がすごく近かったので、私の車で運転して、栞里ちゃん乗せて」とすぐに夜間救急診療を受診したと明かした。
これに佐藤も「夕ご飯を準備していたときに、私がつまみ食いをした瞬間にお腹が痛くなって、倒れて。（予兆は）なかったんですよね。昼間ちょっと胃もたれかな？くらいだったんですけど」と説明。「すごい！やっぱ裕美はすごいですよ」と口にし、川田アナの夫が病院に電話するか迷っていたなか「電話して！って裕美ちゃんが。今すぐ電話して、救急車なのか自分で行けばいいのかどっちか判断しようって、全部やってくれて」と話し、川田アナの迅速な対応に感謝した。
さらに、川田アナは「うちはまだ子どもが1歳くらいだったんですよね。1人目が生まれて。でも、どっち！？ってなったときに、しーちゃん！大事！ってなったから、子どもは旦那によろしく！って」と当時の状況を回顧。「結局ね、大丈夫だったんだよね？」と聞かれると、佐藤は「大丈夫。尿管結石という感じだったんですけど」と明かした。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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【写真】佐藤栞里のピンチを救った人気アナ
◆佐藤栞里、人気アナの自宅で激しい腹痛に
この日、番組には佐藤と親交の深いフリーアナウンサーの川田裕美がゲストで登場。仲を深めたきっかけや仲良しエピソードで盛り上がるなか、川田アナは「栞里ちゃんのピンチも1回救ったことあって」と切り出した。
◆佐藤栞里、激しい腹痛の理由は「尿管結石」
これに佐藤も「夕ご飯を準備していたときに、私がつまみ食いをした瞬間にお腹が痛くなって、倒れて。（予兆は）なかったんですよね。昼間ちょっと胃もたれかな？くらいだったんですけど」と説明。「すごい！やっぱ裕美はすごいですよ」と口にし、川田アナの夫が病院に電話するか迷っていたなか「電話して！って裕美ちゃんが。今すぐ電話して、救急車なのか自分で行けばいいのかどっちか判断しようって、全部やってくれて」と話し、川田アナの迅速な対応に感謝した。
さらに、川田アナは「うちはまだ子どもが1歳くらいだったんですよね。1人目が生まれて。でも、どっち！？ってなったときに、しーちゃん！大事！ってなったから、子どもは旦那によろしく！って」と当時の状況を回顧。「結局ね、大丈夫だったんだよね？」と聞かれると、佐藤は「大丈夫。尿管結石という感じだったんですけど」と明かした。（modelpress編集部）
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