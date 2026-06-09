高橋ひかる、美ボディライン際立つノースリーブ衣装姿に反響「透明感抜群」「美しさが溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が6月8日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装を公開し話題となっている。
【写真】24歳美人女優「透明感抜群」反響集めたノースリーブ衣装姿
高橋は犬と白いハートマークを絵文字でつづり、写真を複数枚投稿。ボディラインに沿った白いキャミソールチュニック、水色のロングスカートを合わせたコーディネートを披露した。また赤いドットのロングノースリーブワンピース姿や白いノースリーブワンピースに白いジレを合わせた姿などを公開している。
この投稿には「どの衣装も似合ってる」「美しさが溢れてる」「透明感抜群」「肌が発光してる」「スタイル良すぎ」「どんなメイクでも素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人女優「透明感抜群」反響集めたノースリーブ衣装姿
◆高橋ひかる、ノースリーブ姿で美腕スラリ
高橋は犬と白いハートマークを絵文字でつづり、写真を複数枚投稿。ボディラインに沿った白いキャミソールチュニック、水色のロングスカートを合わせたコーディネートを披露した。また赤いドットのロングノースリーブワンピース姿や白いノースリーブワンピースに白いジレを合わせた姿などを公開している。
◆高橋ひかるの投稿に反響
この投稿には「どの衣装も似合ってる」「美しさが溢れてる」「透明感抜群」「肌が発光してる」「スタイル良すぎ」「どんなメイクでも素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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