「謎のネタ元」から被害者の情報を入手…日本列島を震撼させた「ルフィ広域強盗事件」の全内幕

「闇バイト」を使った特殊詐欺と広域強盗事件を引き起こし、日本列島を震撼させた「ルフィグループ」。後に大量の模倣犯を生み出し、「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」の源流にもなるなど、彼らが日本の犯罪史に残した爪痕はあまりにも大きい。

そんな稀代の犯罪組織の最高幹部らへの独占取材を基に、「ルフィグループ」の全貌に迫ったノンフィクション『檻の中のルフィ 闇バイトを生んだ者たち』（栗田シメイ著・講談社）が、６月24日に発売される。

「ルフィグループ」による犯行は、なぜ８件もの広域強盗へと発展したのか。この謎を解くカギは、今村（磨人・以下、被告表記は省略）が「ネタ元」から仕入れた情報の精度の高さにある。

’22年10月に起きた「稲城事件」以降、「足立事件」と「千葉事件」を除く５つの強盗先の情報を得たのは今村だった。今村が「ネタ元」から仕入れた情報は、自宅の金庫の保管場所やその総額、貴金属の有無、家族構成から職業、セキュリティの有無に在宅時間まで、異常な精度を有していた。一介の不良集団にはできない所業だろう。これまでの裁判でつまびらかにされた情報を精査すると、そんな印象を抱く。

今村は広域強盗事件を起こす前、幹部である藤田（聖也）や渡邉（優樹）、実行役と以下のような情報を共有していた。（注：被害者の心情や秘匿事件になっているものが複数あることに配慮し、どの事件の情報か明言することは避けた）

《野球賭博の現金を分配しており、当宅はその現金を保管している。月に１度、現金が集まる。その日を狙う。総額5000万円〜6000万円、多い時は１億円。集まる時間は午前11時〜13時のあいだ。仲間内からリーク。犯行当日、おそらく一人でいるのでそのタイミングを狙う》（幹部たちの間で共有されていた情報。以下同）

「野球賭博の胴元だからガンガンいこうぜ」（実行役へのテレグラムでの指示。以下同）

《悪い市議会議員がいて、そこの長男がリーク。老夫婦二人。時々孫が来る。金庫に3600万円。貴金属多数。２〜３人在宅可能性あり。地下にカネがあるからとってくれ》

「脅して金庫番号を吐かせて、中身だけ抜いてこい」

《元ヤクザか現役ヤクザの土建屋社長が、大量にカネを溜め込んでいる。１億円から１億5000万円、息子からのリークという情報あり。事務所にはセコムあり。自宅にはなし》

「抵抗するなら多少手荒なことしても吐かせろ」「相手は堅気じゃないので容赦なくやっちゃってください」

詳細は省いたが、内容は概ねこのようなものだった。強盗先の情報をかなり細かく入手しているのがわかる。藤田や小島（智信）の裁判でも、「（被害者に）近しいところから情報を得ているため（今村の情報は）確証が強い」という趣旨の証言が残っている。

稲城事件の計画が本格的に稼働し始めたのは、発生のおよそ１週間前。’22年10月12日からである。まずは指示役である今村と藤田、そこに渡邉を加えたメンバーで、被害者の資産状況と家族構成、実行日時、在宅の有無、狙う時間帯、道具の種類、実行役の人数などについて話し合われた。

このやり取りを経て、今村は自らが用意した実行役へ指示を出す。渡邉グループでは、小島がSNSで集めた実行役に藤田が情報を降ろした。

ただし、実行役に奪うカネの額や住所など細かい情報を知らせるのは、いずれも犯行直前だった。他の犯罪組織への情報の横流しや、捜査機関への密告を防ぐことが目的であり、強盗が行われた３ヵ月の間、これは徹底されていた。事案によっては、運転手役にしか詳細な情報が共有されないこともあった。

稲城事件の実行役は５人。そこに運転手役が１人、盗品の売却役２人をくわえた計８人でチームを組んでいる。

事件前、指示役と実行役との間ではこんなメッセージが交わされていた。

「住宅街だから正面からGO！ イージーですね」

「ボーナスやるからな」

犯行の前日にあたる10月19日、実行役たちは「ルフィ」こと今村の指示で現場の下見に訪れた。だが、事前情報とは異なる点がいくつもあり、彼らは困惑した。自宅に車が３台停まっており、防犯カメラが２台設置されている。近くに交番まであった。

渡邉グループが用意した実行役の一人である石栗一樹は、異変を察知して「キム（藤田）」に連絡した。とても「イージー」なものとは思えなかったからだ。

しばらくすると、「キム」から「インターホンを押し、『粗大ごみが邪魔だ』とクレームをつけて突入するように」と指示を受けた。しかし、事前情報との違いから、現場の実行役５人は完全にやる気を失っていた。実行役で口裏を合わせ、「やったけど上手くいかなかった」と嘘の報告を入れる。

実行役たちは一度東京近郊に散り、翌日に再度挑む運びとなった。後に藤田の裁判で証人出廷した石栗（一樹）は、当日の様子をこう話している。

「どちらかといえば、『ルフィ』は現場の声を聞いて、実行を諦めるような感じでした。『キム』はどうしてもこの日にやれ、といって諦めてくれない。そんな雰囲気を感じました」

今村と藤田は計画を練り直した。宅配業者を装いインターホンを押し、出てきた家人を刃物で脅して金庫の場所を吐かせる。もし別の家人がいた場合は、他の実行役が制圧し、拘束するというものだ。

実行役５人の役割は、金庫を探す者が１人、逃亡の動線を確保する者が１人、残りは制圧部隊と割り振られた。

翌日、運転手役を含めて再結集した６人の実行役たちは、被害者宅付近で待機していた。すると、石栗と電話をつないでいた「キム」から、スピーカーフォンに切り替えるように指示が飛んだ。「キム」の口からはこんな言葉がかけられた。

「一人一人が主役だと思って頑張ってください」

実行役たちへの発破だった。しかし、石栗は「あー発破をかけているな、というくらいしか感じませんでした。テンションが上がるとかはなかったです」と当時の心境を述べている。

犯行はわずか７分で完結した。

16時ごろ、石栗がインターホンを押し、出てきた女性をハサミで脅す。口元をガムテープで塞ぎ、声を出せないようにした。「殺すぞ」とドスをきかせながら、車で待機中の実行役たちを手招きして突撃の合図を送る。突入してきた実行役の一人が家にいた別の男性をヘッドロックで拘束し、身体を押さえつけた。観念した男性は、「落ち着いて」「こいつらの言う通りにしよう」と抵抗する家人をなだめていた。そして、家中を探しまわり、２つの金庫を探しあてる。

この間、実行役と指示役はテレグラム上で通話を繋いだままだった。「ルフィ」に金庫を見つけたことを報告すると、「（金庫を）２階から落とせ」などと指示が飛ぶ。しかし、効率的とは思えず、実行役たちは指示を無視して手で車に持ち運んだ。車に駆け戻り、近くに停車していた逃走車に金庫を移し、ひたすら北上した。

「ボーナスやるからな」

興奮を隠せない「ルフィ」は、電話越しに労（ねぎら）いの言葉をかけた。

「早く金庫の中身を確認してほしい」

逃走中、「ルフィ」と「キム」からそんなメッセージが届いた。茨城県に入り、田園地帯で車を停車。そこで事前に用意したバールとハンマーを用いて、金庫を開ける。指示役の二人とはビデオ通話を繋いだまま、カネと金庫の中身を確認する。組織の中ではこの行為を「計数」と呼んだ。

計数が終わると、金庫は近くの川に沈めた。奪ったのは3500万円の現金と金塊、貴金属、高級ブランド品だった。

渡邉グループへの報酬は1300万円ほどとされる。「より多く実行役をリクルートした」という理由で、今村よりも150万円多かった。港区のカジノ業者に現金が渡った。渡邉の手元には、経費や手数料などを差し引いた600万円が振り込まれた。

本件に関わった実行役は無職の葛岡隆憲（25・宇都宮市）、建設作業員の石栗一樹（37・札幌市）ら７人。いずれも強盗致傷などの容疑でのちに逮捕・起訴されている。（年齢・肩書は’23年１月時点）