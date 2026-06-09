外出先で「失敗した、、」となる前に！【40・50代】がチェックしたい「気温別おすすめコーデ」

季節の変わり目に、頭を悩ませがちなのが気温に対応した服選び。肌寒いかと思いきや汗ばむ陽気だったり、暑さ対策をしてみれば冷房のせいで体が冷えてしまったり……。あらかじめ気温に適した装いをチェックしておけば、コーデ組みに「失敗した！」なんて日も減らせるかも。そこで今回は、気温別のおすすめコーデをレクチャー！ 服選びで意識したいポイントとあわせてお届けします。

20～25℃の日は重ね着やサマーニットが心地よい

タンクトップ1枚では心許ない20～25℃の日は、薄手のハーフスリーブジャケットの出番。袖まわりに余白があるおかげで重ね着でも暑苦しさを感じにくく、コーデにきちんと感も醸せそうです。ライトブルーのデニムパンツで、色からも爽やかなシーズンムードを演出。リネン混の軽やかなデニム素材なら、ほんのり汗ばむ陽気でもロングパンツを心地よく着こなせるはず。

トップス1枚で過ごすなら、涼しげなサマーニット素材がちょうどよさそう。アパレルスタッフのMikaxさんによると、こちらの長袖トップスは「シャリ感がありさらりと清涼感のあるペーパー素材」を使用しているとのこと。控えめな透け感が上品で、薄着の季節に気になるボディラインも目立ちにくいのが魅力です。全体の色が暗く沈みすぎないよう、オフホワイトのフレアスカートで清涼感をプラス。