

（C）GOBU GOBU Festival

新しい学校のリーダーズが７日、万博記念公園 東の広場で開催された「ごぶごぶフェスティバル2026」（以下、ごぶごぶフェス）に出演。「オトナブルー」など8曲をパフォーマンスした。

【写真】新しい学校のリーダーズ「ごぶごぶフェス」でキレキレのパフォーマンス

昨年結成10周年を迎え、世界を股にかけて活躍する新しい学校のリーダーズは、勇ましくもコミカルで、唯一無二のパフォーマンスで熱狂させた。MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONはこの日、衣装の「青春日本代表靴下」に合わせ、浜田CEOから贈られた「青春浜田雅功靴下」を片足ずつ履いてパフォーマンス。

冒頭、気合いたっぷりに『じゃないんだよ』を叩き込み、最新曲『Chanka Chanka』や社会現象を巻き起こした『オトナブルー』、SUZUKAが客席へ飛び降りた『Arigato』などでぐんぐん熱を上げ、最後はシンガロングとクラップで一体となった『One heart』へ。サプライズ登場した浜田CEOと一緒にハートポーズを作り、「休め、気をつけ、礼、ありがとうございました！ 下校！」の挨拶まで、キレキレのパフォーマンスで駆け抜けた。（テキスト＝久保田 瑛理）

セットリスト

M1.じゃないんだよM2. ChangeM3. Chanka ChankaM4. オトナブルーM5. ArigatoM6. Pineapple Kryptonite RemixM7. Fly HighM8. One Heart