『時すでにおスシ!?』永作博美＆松山ケンイチらが笑顔でクランクアップ「かけがえのない経験になりました」
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）が今夜最終回を迎える。約4ヵ月の撮影を駆け抜けたキャストたちが笑顔でクランクアップを迎えた。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』永作博美＆松山ケンイチがクランクアップ
このたび、主演・永作をはじめ松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎がそれぞれの場所でオールアップを迎えた。
クラインクインから約4ヵ月にわたって撮影に臨んできたキャスト陣は、笑顔で締めくくり。永作・松山のオールアップには、このドラマらしい“寿司桶の花束”と“大きなしゃもじ”が用意され、2人は驚きながらも喜びをかみしめ、共演者やスタッフへの感謝と本作への想いを語った。
永作は「これだけ年代が違うチームでお芝居ができたことは、私にとってかけがえのない経験になりました！」と撮影の日々を振り返った。松山は「みなさんのおかげで“大江戸海弥”が偏屈だけど、魅力的で面白いキャラクターになれたと思っています」と感謝の気持ちを述べた。
今夜放送の最終回では第2の人生の始まりを鮨アカデミーで過ごしたみなとやクラスメイトたちが、めまぐるしい3ヵ月の日々を経て、ついに卒業式を迎える。それぞれ一体どんな未来を選ぶのか。
※キャスト陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■永作博美（待山みなと役）
終わりが来ることは素晴らしいことだと分かっていても、やっぱり寂しいです。松山さんとは久しぶりに共演できてとても嬉しかったですし、たくさん引っ張っていただきました。
また、これだけ年代が違うチームでお芝居ができたことは、私にとってかけがえのない経験になりました！ 毎日撮影に行くのが楽しみで、鮨アカデミーがもう無くなってしまったのは残念ですが、みなさんのお陰で素敵な時間を過ごせました。ありがとうございました！
■松山ケンイチ（大江戸海弥役）
永作さんとは久しぶりの共演で、18年経ったので今回はあわよくば僕が引っ張れる部分があればと思っていたのですが、結局ずっと永作さんに引っ張っていただきました。その関係は変わらないんだなと、改めて感じました。
スタッフのみなさんにも同じ思いがあり、みなさんのおかげで“大江戸海弥”が偏屈だけど、魅力的で面白いキャラクターになれたと思っています。本当に感謝しています。ありがとうございました！
■ファーストサマーウイカ（柿木胡桃役）
鮨アカデミーのメンバーとしてこのドラマに参加できて本当に嬉しかったです！ クランクインした時に「このドラマには悪い人が1人も出てこない」と聞きましたが、現場のキャストもスタッフさんも本当にその通りで良い人ばかりでした！（笑）
永作さんが「こんな良い現場、そうそうないよ」と言ってくださったのが、すごく心に残っています。一生忘れないで“スシ”、またどこかでお会いできるように、これからも頑張りたいと思います！ 本当に約4ヵ月間ありがとうございました！
■中沢元紀（待山渚役）
まさか新幹線の中でオールアップを迎えるとは思っていなくて、人生に一度あるかないかの経験に素直に嬉しく思います！ 現場では、撮影スタッフのみなさんのチームワークがすごくて、自分はとても恵まれているなと改めて実感しました。
永作さんはじめ、素敵なみなさんに囲まれて、渚と一緒に僕自身も成長できたと思います。これからもまた成長した姿をお見せできるよう頑張りたいと思います！ ありがとうございました！
■山時聡真（森蒼斗役）
この撮影期間は、本当に鮨と仕事が好きになった時間でした。でも毎回オンエアを見ながら、悔しい思いもたくさんありました。頼もしい先輩方とお芝居する中で、不安や緊張で思うようにできなかったことも多くあったのですが、絶対にみなさんの背中を越えてみせます！ これからも成長していく姿をお見せできるよう頑張ります！ ありがとうございました！
■杏花（崎田愛華役）
本当に毎回この現場に来るのが楽しみで、撮影した日数は多くなかったのですが、帰るたびに「もっとこの現場にいたい」と思うほど毎日が幸せでした。もっともっとみなさんと一緒にいたかったです。
そして、大好きで昔から尊敬する先輩方とご一緒できたことが嬉しく、スタッフのみなさまの温かさにもたくさん助けられました。またみなさんにお会いできるように頑張ります！ 私もこの現場が“大スシ（大好き）”です！
■平井まさあき（沼田大役）
僕は杏花さんと一緒に“おしゃべり仲間”として、ほっこりとした話題を交わすシーンが多かったので、本当に毎回とても楽しかったです！ スタッフのみなさんの優しさにあふれた現場の空気も最高でした。僕はこのドラマが“大スシ（大好き）”です！
■猫背椿（小宮山蘭子役）
スタッフのみなさんもとても温かく優しく、そしてお話自体がとても優しくて可愛らしくて、そんな現場に参加させていただき、一員のように迎えていただけたことが本当に幸せでした。本当にありがとうございました！
■関根勤（横田宗満役）
12年ぶりの（民放）連続ドラマで、お話をいただいた時は大変嬉しかったのですが、不安もありました。自分が出演したドラマのオンエアを見ると、今までどこか浮いているような気がして・・・。今回もそうならないか心配していたのですが、みなさんがとても優しくて安心して現場に立つことができました。
本当に素敵なドラマに参加できて嬉しかったです。この経験を糧にこれからも頑張って生きていけると思います！ ありがとうございました。
■有働由美子（磯田泉美役）
本当に永作さんにただただついていき、“永作博美の親友役”というだけで受けさせていただきました。何もしなくても永作さんにつられて泣いたり笑ったり、俳優さんとはこういうものなのかと学ばせていただきました。
毎回遊園地に来るみたいな気持ちで、できれば明日も現場に来たいくらいです（笑）。本当に素晴らしい経験をさせていただいて、ちょっと早いですが冥土の土産になりました。本当にありがとうございました！
■佐野史郎（立石船男役）
本当にいろいろな経験をさせていただき、無事に最後まで撮影を終えられることが何よりも嬉しく、少しホッとしているところです。そして、鮨の美味しいこと（笑）。こんな美味しい仕事があるのかなと思いながら、毎日楽しく過ごしました。素敵なメンバーと出会えて、本当に楽しい4ヵ月間でした。本当にありがとうございました！
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』永作博美＆松山ケンイチがクランクアップ
このたび、主演・永作をはじめ松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎がそれぞれの場所でオールアップを迎えた。
永作は「これだけ年代が違うチームでお芝居ができたことは、私にとってかけがえのない経験になりました！」と撮影の日々を振り返った。松山は「みなさんのおかげで“大江戸海弥”が偏屈だけど、魅力的で面白いキャラクターになれたと思っています」と感謝の気持ちを述べた。
今夜放送の最終回では第2の人生の始まりを鮨アカデミーで過ごしたみなとやクラスメイトたちが、めまぐるしい3ヵ月の日々を経て、ついに卒業式を迎える。それぞれ一体どんな未来を選ぶのか。
※キャスト陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■永作博美（待山みなと役）
終わりが来ることは素晴らしいことだと分かっていても、やっぱり寂しいです。松山さんとは久しぶりに共演できてとても嬉しかったですし、たくさん引っ張っていただきました。
また、これだけ年代が違うチームでお芝居ができたことは、私にとってかけがえのない経験になりました！ 毎日撮影に行くのが楽しみで、鮨アカデミーがもう無くなってしまったのは残念ですが、みなさんのお陰で素敵な時間を過ごせました。ありがとうございました！
■松山ケンイチ（大江戸海弥役）
永作さんとは久しぶりの共演で、18年経ったので今回はあわよくば僕が引っ張れる部分があればと思っていたのですが、結局ずっと永作さんに引っ張っていただきました。その関係は変わらないんだなと、改めて感じました。
スタッフのみなさんにも同じ思いがあり、みなさんのおかげで“大江戸海弥”が偏屈だけど、魅力的で面白いキャラクターになれたと思っています。本当に感謝しています。ありがとうございました！
■ファーストサマーウイカ（柿木胡桃役）
鮨アカデミーのメンバーとしてこのドラマに参加できて本当に嬉しかったです！ クランクインした時に「このドラマには悪い人が1人も出てこない」と聞きましたが、現場のキャストもスタッフさんも本当にその通りで良い人ばかりでした！（笑）
永作さんが「こんな良い現場、そうそうないよ」と言ってくださったのが、すごく心に残っています。一生忘れないで“スシ”、またどこかでお会いできるように、これからも頑張りたいと思います！ 本当に約4ヵ月間ありがとうございました！
■中沢元紀（待山渚役）
まさか新幹線の中でオールアップを迎えるとは思っていなくて、人生に一度あるかないかの経験に素直に嬉しく思います！ 現場では、撮影スタッフのみなさんのチームワークがすごくて、自分はとても恵まれているなと改めて実感しました。
永作さんはじめ、素敵なみなさんに囲まれて、渚と一緒に僕自身も成長できたと思います。これからもまた成長した姿をお見せできるよう頑張りたいと思います！ ありがとうございました！
■山時聡真（森蒼斗役）
この撮影期間は、本当に鮨と仕事が好きになった時間でした。でも毎回オンエアを見ながら、悔しい思いもたくさんありました。頼もしい先輩方とお芝居する中で、不安や緊張で思うようにできなかったことも多くあったのですが、絶対にみなさんの背中を越えてみせます！ これからも成長していく姿をお見せできるよう頑張ります！ ありがとうございました！
■杏花（崎田愛華役）
本当に毎回この現場に来るのが楽しみで、撮影した日数は多くなかったのですが、帰るたびに「もっとこの現場にいたい」と思うほど毎日が幸せでした。もっともっとみなさんと一緒にいたかったです。
そして、大好きで昔から尊敬する先輩方とご一緒できたことが嬉しく、スタッフのみなさまの温かさにもたくさん助けられました。またみなさんにお会いできるように頑張ります！ 私もこの現場が“大スシ（大好き）”です！
■平井まさあき（沼田大役）
僕は杏花さんと一緒に“おしゃべり仲間”として、ほっこりとした話題を交わすシーンが多かったので、本当に毎回とても楽しかったです！ スタッフのみなさんの優しさにあふれた現場の空気も最高でした。僕はこのドラマが“大スシ（大好き）”です！
■猫背椿（小宮山蘭子役）
スタッフのみなさんもとても温かく優しく、そしてお話自体がとても優しくて可愛らしくて、そんな現場に参加させていただき、一員のように迎えていただけたことが本当に幸せでした。本当にありがとうございました！
■関根勤（横田宗満役）
12年ぶりの（民放）連続ドラマで、お話をいただいた時は大変嬉しかったのですが、不安もありました。自分が出演したドラマのオンエアを見ると、今までどこか浮いているような気がして・・・。今回もそうならないか心配していたのですが、みなさんがとても優しくて安心して現場に立つことができました。
本当に素敵なドラマに参加できて嬉しかったです。この経験を糧にこれからも頑張って生きていけると思います！ ありがとうございました。
■有働由美子（磯田泉美役）
本当に永作さんにただただついていき、“永作博美の親友役”というだけで受けさせていただきました。何もしなくても永作さんにつられて泣いたり笑ったり、俳優さんとはこういうものなのかと学ばせていただきました。
毎回遊園地に来るみたいな気持ちで、できれば明日も現場に来たいくらいです（笑）。本当に素晴らしい経験をさせていただいて、ちょっと早いですが冥土の土産になりました。本当にありがとうございました！
■佐野史郎（立石船男役）
本当にいろいろな経験をさせていただき、無事に最後まで撮影を終えられることが何よりも嬉しく、少しホッとしているところです。そして、鮨の美味しいこと（笑）。こんな美味しい仕事があるのかなと思いながら、毎日楽しく過ごしました。素敵なメンバーと出会えて、本当に楽しい4ヵ月間でした。本当にありがとうございました！