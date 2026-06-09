実写映画『ブルーロック』場面カット14点解禁 潔（高橋文哉）や凪誠士郎（K）など激突
実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の場面カットが解禁された。今回解禁となったのは、潔（高橋文哉）をはじめとするチームZのメンバーと、彼らの前に立ちはだかるチームV・W・X・Yの面々を収めた場面カット14点となっている。
【写真たくさん】顔そっくり！凪姿のK 実写映画『ブルーロック』場面カット
「青い監獄（ブルーロック）」で待ち受ける過酷な試練に挑む潔や吉良（倉悠貴）達の姿や、伍号棟の圧倒的王者としてオーラを放つ凪誠士郎（K（&TEAM））と御影玲王（綱啓永）を捉えた強烈なカットをはじめ、己をフィールド上のキングだと豪語する馬狼照英（東啓介）が底知れぬエゴとパワーで相手をなぎ倒す姿や、チームZとチームVが食堂で互いのエゴをぶつけ合い一触即発となる瞬間を捉えたカットなど、全編クライマックス級の緊迫感溢れるシーンを厳選。
その一方で、過酷な試練の中で互いを認め合い、さらなる高みを目指して切磋琢磨していく潔と千切（高橋恭平）、國神（野村康太）とのカットや、「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトの最高責任者・絵心甚八（窪田正孝）とその右腕・帝襟アンリ（畑芽育）が、モニタールームから潔達を観察する姿など、豪華キャスト陣の圧倒的な熱演と、細部まで緻密に作りこまれた作品の世界観に誰もが引き込まれる場面写真が一挙解禁となっている。
また、同作の公開に向けて並々ならぬ熱量で宣伝活動に取り組む出演者たちの舞台裏を収めた『BLUELOCK ULTIMATE BACKSTAGE』が始動。本日解禁となった第一弾では、SNSで大反響を呼んだビジュアル撮影の裏側から、２月に行われた製作報告会の舞台裏までを一挙公開。俳優陣が作品への熱い想いを語る姿や、ひとつのビジュアルに全力を注ぐ熱意が伝わる映像となっている。製作報告会の舞台裏では、過酷な撮影を乗り越えたチームZの和やかな雰囲気や、壇上に上がる瞬間の緊張感溢れる表情など、普段は見られない貴重な素顔も凝縮。真剣な表情で作品の魅力を語る姿や、豪華ゲストを招いての対談なども配信予定で、ここでしか見られない映像の数々を見ることができる。
さらに、本作を起点に、作品や出演者、そしてフットボールの魅力を多角的に研究・発信していく“仮想研究所”『BLUELOCK.LAB』も本格始動。研究員を務めるのは出演者全員で、研究所からのミッションはもちろん、研究員自らが持ち込んだテーマについても徹底調査！出演者たちが奮闘する姿をたっぷりお届けする。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。８月7日に公開される実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。
【写真たくさん】顔そっくり！凪姿のK 実写映画『ブルーロック』場面カット
「青い監獄（ブルーロック）」で待ち受ける過酷な試練に挑む潔や吉良（倉悠貴）達の姿や、伍号棟の圧倒的王者としてオーラを放つ凪誠士郎（K（&TEAM））と御影玲王（綱啓永）を捉えた強烈なカットをはじめ、己をフィールド上のキングだと豪語する馬狼照英（東啓介）が底知れぬエゴとパワーで相手をなぎ倒す姿や、チームZとチームVが食堂で互いのエゴをぶつけ合い一触即発となる瞬間を捉えたカットなど、全編クライマックス級の緊迫感溢れるシーンを厳選。
また、同作の公開に向けて並々ならぬ熱量で宣伝活動に取り組む出演者たちの舞台裏を収めた『BLUELOCK ULTIMATE BACKSTAGE』が始動。本日解禁となった第一弾では、SNSで大反響を呼んだビジュアル撮影の裏側から、２月に行われた製作報告会の舞台裏までを一挙公開。俳優陣が作品への熱い想いを語る姿や、ひとつのビジュアルに全力を注ぐ熱意が伝わる映像となっている。製作報告会の舞台裏では、過酷な撮影を乗り越えたチームZの和やかな雰囲気や、壇上に上がる瞬間の緊張感溢れる表情など、普段は見られない貴重な素顔も凝縮。真剣な表情で作品の魅力を語る姿や、豪華ゲストを招いての対談なども配信予定で、ここでしか見られない映像の数々を見ることができる。
さらに、本作を起点に、作品や出演者、そしてフットボールの魅力を多角的に研究・発信していく“仮想研究所”『BLUELOCK.LAB』も本格始動。研究員を務めるのは出演者全員で、研究所からのミッションはもちろん、研究員自らが持ち込んだテーマについても徹底調査！出演者たちが奮闘する姿をたっぷりお届けする。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。８月7日に公開される実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。