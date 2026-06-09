暑くて寝苦しい日が多くなってきた今こそ見直したい「枕」。“包まれるようなフィット感”や“呼吸がしやすい”ものなど様々登場しています。

【写真を見る】“ぷるんぷるん”や“ひんやり”でぐっすり…寝苦しい夜を救う「最新まくら」【THE TIME,】

ぷるんぷるんで「包まれるようなフィット感」

60種類以上の枕がズラリと並ぶ『ビックカメラ新宿西口店』（東京・新宿区）。中でも一番売れているのが、4月に発売された「ヒツジのいらない枕ー和みー」(Taiyo/1万7800円※取材時の価格)です。

「Bic Sleep Well」販売員・田中沙季さん：

「仰向け寝、横向き寝、うつ伏せ寝もできる“万能な枕”」

2020年の販売開始以来“累計100万個”という人気枕の最新作で、横幅58×奥行30×高さ10cmほどの丸みのあるフォルム。

枕全体にゴム系の“独特の素材”「TPE（熱可塑性エラストマー）」を使い、小さい三角形が連結する「三角格子構造」なので、弾力・耐久性・フィット感を兼ね備えています。

THE TIME,マーケティング部 植 万由香部員：

「めちゃくちゃ“ぷるんぷるん”に柔らかい。真ん中がやや窪んでいて、包まれるようなフィット感がすごい」

枕の両端が中心より高い構造のため、どんな姿勢でも頭から首までぴったり密着。

さらに、独自の通気構造で“ムレにくさ”も実現。穴のあいた三角格子構造による通気性に加え、枕下部に空気の通り道を作ることで、寝ている間に頭部や首回りにこもりやすい熱を外へ逃がします。

また、通気性を損ねない専用のカバーが付いている他、水で丸洗いすることも可能です。

熱吸収で「ひんやり＆ぐっすり」

“ひんやり素材”を使った「YOKONEGU Premium ℃」(富士ベッド工業/1万6500円※取材時の価格)も、注目商品の1つです。

独自のブーメラン形状を採用した“横向き寝におススメの枕”で、サイズは横幅70×奥行35×高さ15cm。外側のカバーに接触冷感生地を使ってるだけではなくー

「Bic Sleep Well」販売員・田中さん：

「中のウレタンも特殊な素材を使用していて、“暑いときは熱を吸収してくれる”」

カバーと中身の効果で表面温度を34℃台にキープ（入眠時の3分間）。一般的な枕と比べ、涼しく眠りやすくなるといいます。

植部員：

「ひんやりしていて気持ち良い。首と頭の後ろからじんわりとひんやりしていて、これからの季節ぴったり」

呼吸が楽に！？スポーツメーカーの枕

“いびき”や“睡眠中の無呼吸”が気になる人にオススメなのは、「すごく呼吸がしやすくなる枕になっている」（Bic Sleep Well・田中さん）という、「深呼吸まくら -O2-」(MIZUNO/1万4850円※取材時の価格)

頭の部分には固めの「高反発素材」、首の部分は柔らかめの「パイプ」を使用し“圧力を分散”することで、負担を軽減。

さらに、首の曲線に沿うことで睡眠中の呼吸が自然に深くなり、呼吸量が約28％上昇するといいます。

「首に特化」自分仕様に高さ調整

寝ている時に首や肩が痛くなってしまう…そんな人にピッタリなのは、「首をしっかり支えるまくら 首フィット」(ニトリ/2990円)。2023年の発売から累計50万個を販売した人気商品です。

『ニトリHD』広報部・岩脇由依さん：

「“首を支えることに特化した枕”で、ストレートネックなど首を気にしている方におすすめ」

見た目も違う2つの枕が繋がったような形で、頭の部分はポリエステルわた、首元は細かくカットされたポリエチレンパイプが入っています。

植部員：

「首の部分が“少しだけ固め”なので、しっかりと支えてくれている感じ。頭の部分はふわふわなので“頭頂部の方から沈み込む”ような感覚」

中材のポリエチレンパイプは取り出せるので、高さ調整が可能。首の支えを自分に合った仕様にでき、首・肩・背中への負担を軽減できるといいます。

※好評につき取り寄せとなる場合あり※一部離島では別途手数料がかかります

“立つだけ”でオススメを診断

自分にどんな枕が合うのか分からない…という人にオススメなのは『ブレインスリープ 東京ミッドタウン八重洲店』（東京・中央区）

独自ディスプレイを用いて体型・体格を非接触で計測し、最適な枕のサイズを提案するサービス「スリープ ミラースキャン」が受けられます。

やり方はいたって簡単。どんな姿勢で寝始めるかを選んだら、正面と横向きの写真を撮るだけで、＜あなたに合う枕はスタンダードです＞などとブレインスリープのオススメの枕を提案してくれます。

他にも、7万人以上から取得したデータを基に“自分の睡眠スコア”を無料で診断してくれるサービス「スリープ インサイト」も受けられます。※要事前予約・オンラインで問診後店舗で診断

（THE TIME,2026年6月4日放送より）