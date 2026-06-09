フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月9日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 私服コーデ披露に ファン反響 「とても清楚」「めっちゃ似合ってる私服」



中川さんは黒のトップスに、黒のロングスカートを着用したシンプルなコーディネートです。





「六本木でのお仕事前」と綴り、リラックスした表情を見せています。





白地にネイビーの足跡のイラストが入った大きなトートバッグを腕に下げた画像を添えて「ヴィンテージトートがお気に入りです」と明かしています。





画像の中には黒いパンプスを履いた全身コーデも披露しています。





この投稿を見た人たちからは「とても清楚」「めっちゃ似合ってる私服ですね」「綺麗で可愛いです」といった反響が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】







生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。





【担当：芸能情報ステーション】