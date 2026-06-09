パンサー向井、局またぎ“番組ハシゴ” 『ヒルナンデス！』出演に反響「何人いるの？」「親友コンビ！」
お笑いトリオ・パンサーの向井慧が、9日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（前11：55）に出演。チョコレートプラネット・松尾駿の休演に伴い、登場した向井は「長田くんの唯一の友達、向井です！」と笑顔で呼びかけ、長田庄平も「やったー！」と喜びを爆発させた。
【写真】『ヒルナンデス！』で…パンサー向井が親友と登場
向井といえば、直前にTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）の冒頭出演、その後はTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（前8：30）への出演も果たしていた。
朝から立て続けの番組出演に、SNS上では「ウソでしょ！向井さん何人いるの？」「松尾さんお休みだから来てくれたのね」「ラヴィット出て、ふらっと出て…ってこと？」「親友コンビ！」などといった声が相次いで寄せられている。
【写真】『ヒルナンデス！』で…パンサー向井が親友と登場
向井といえば、直前にTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）の冒頭出演、その後はTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（前8：30）への出演も果たしていた。
朝から立て続けの番組出演に、SNS上では「ウソでしょ！向井さん何人いるの？」「松尾さんお休みだから来てくれたのね」「ラヴィット出て、ふらっと出て…ってこと？」「親友コンビ！」などといった声が相次いで寄せられている。