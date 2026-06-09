占い師の細木数子氏の娘の細木かおり氏が８日、日本テレビ系「しゃべくり００７」で、細木数子氏を演じた戸田恵梨香から言われた、震え上がったひと言を紹介した。

かおり氏は、Ｎｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」で数子氏を演じた戸田と、撮影終了直後に偶然、レストランで隣同士の席になったといい「すごい縁を感じた」と感激。

戸田も「かおりさんが声をかけてくださった」と振り返り、かおり氏は「全然告知も出されていないときなので、『母を演じて下さったそうでありがとうございます』とご挨拶だけさせていただいた」と振り返った。

だが「戸田さんのひと言があってから、配信されるまでめちゃめちゃ怖かった」といい、それが「細木数子を演じた本人が『よく御家族、許可されましたね』って言ったんですよ。そんなやばいの？って。だって全く見せてもらってないから」と震えたという。

実際、撮影にはかおり氏は「全く関与させてくれない」といい、でも「細木数子感は出して欲しいので、衣装とバーキンだけはお貸しした」と数子氏の私物を貸しただけ。「戸田さんが演じると聞いた時も、大丈夫か？と。あの威圧感だから」と心配したというが、実際に作品を見て「すごいなと思いました」と納得していた。