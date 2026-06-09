インフルエンサーなどを活用して宣伝を行い、規模の拡大を目指していたmoomoo証券が、行政処分を受ける見通しとなった。不適切な商品販売や説明などがあったとし、証券取引等監視委員会が金融庁に対して勧告を出している。

証取委が公開した資料には、NISA口座を使って投資できない銘柄に対し、NISAで投資できる銘柄として説明を行っていたという。また、他社に株券を移す「出庫」ができない、経営陣のコンプライアンス意識の欠如、不十分なサイバーセキュリティー対策なども指摘されている。

moomoo証券は、香港の大手証券会社である富途控股が運営する日本法人で、元々は1世紀以上の歴史を誇るひびき証券だった。買収後、YouTubeや各種SNSでの広告展開を積極的に実施し、インフルエンサーを使った宣伝もその一環とみられる。屋号を変更してからは、AIを用いた株価の予測、米国株取引の柔軟さや手数料の安さなどを強みとしてアピールしてきた。

処分勧告を出したのは5日のことだが、moomoo証券は6日に「MooFest Japan」と題した投資関連イベントを開催。株取引の方法といった初心者向けのコーナーだけでなく、投資家やストラテジストらを招いたセミナーも開催していた。他にも、X（旧Twitter）への投稿を行うだけでiPhoneなどが当たるキャンペーンを実施していたようだが、Xで該当するポストを探してみたものの、イベントに参加したことを告げるコメントは少なく、やはり処分勧告に関する情報で埋め尽くされているような印象を受けた。

イベントの運営そのものにも若干の混乱が見られた。処分勧告の情報が一通り広まった後、ストラテジストの大川智宏氏とエコノミストの藤代宏一氏、投資家の片山晃氏、ちょる子氏の計4人が登壇を見送ることになったと発表。また、10年間手数料無料キャンペーンは会場の安全確保を理由に第２部は中止になった。規模を縮小して開催されたという。

moomoo証券の公式Xは、行政処分の勧告に関するおわび文をイベントの開催中に投稿しているが、現時点の固定ポストは該当のポストではなく、SpaceXの株をもらえるという広告になっている。しかし、この投稿に対しても一部からサービス内容に関する疑問をぶつけられている。

「必ずもらえる」のからくり

「moomooでSpaceX株が必ずもらえる」という一文が載った画像には、必ずの右上に米印がある。画像下部に薄文字で書かれた説明書きには、30万円以上の入金が条件であると書かれている。また、特典ページでは括弧内に買付代金と書かれており、moomoo証券から自動的に株が付与されるのではなく、付与された代金を使って自分でSpaceXの株を購入する必要があるようだ。

上場前から世界的な注目を集めているSpaceXの株は、上場から時間が経っても激しい値動きを見せる可能性があり、代金が付与されるタイミングによっては自身の資金で一部補填する必要があるかもしれない。必ずもらえるという表記は非常に魅力的に見えるが、そのまま信じない方が良さそうだ。

なお、本稿執筆時点では勧告を受けたことに関するおわびのページが公式サイト内に設置されているのだが、ページを開いてから一定時間が経過すると口座開設を促す登録用フォームが出てくるよう設定されていた。

文/池田聖人 内外タイムス編集部