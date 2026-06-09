公開間近の映画『スーパーガール』世界観に没入できるPOP-UP STOREが6月16日からSHIBUYA TSUTAYAにて開催

スーパーマン／クラーク・ケントのいとこ、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルが愛犬クリプトを救うために宇宙をまたにかけた壮大な冒険へと乗り出していく、この夏大注目の映画『スーパーガール』が、6月26日（金）に日米公開。これを記念し、SHIBUYA TSUTAYA 1Fにて「SUPERGIRL POP-UP STORE」を開催することが決定した。

POP-UP STOREのキービジュアルでは開催地・TOKYO SHIBUYAを映画『スーパーガール』に登場するオリジナルの“クリプトニアン・アルファベット”で表現。よく見ると招き猫、海老天、寿司といった日本を象徴するアイコンが随所に散りばめられた、遊び心あふれるユニークなデザインに仕上がっている。

期間中はSHIBUYA TSUTAYA 1F全エリアが映画の世界観に没入できる特別仕様に。店舗外壁をスーパーガールがジャックし、店内では映画の世界観を打ち出した没入感のある演出を楽しめる。大型ビジョンでは迫力のある映像が見られるほか、作品の主要キャラクターであるスーパーガール、ロボ、ベイビー・クリプトの等身大スタチューも登場。スーパーガールとロボの等身大スタチューは日本初公開だ。

さらにグッズコーナーでは『スーパーガール』の新作グッズやDC関連グッズも勢揃い。POP-UP STORE先行販売商品として、クリエイティブ集団「CEKAI」プロデュースによる人気アーティストとのコラボアイテムを販売する。

女の子ならだれでもキュンッとくるような、大きいキラキラの瞳が特徴のイラストレーター・せきやゆりえが描き起こしたスーパーガールのイラストを用いた商品が初登場。また、パンクやスケートボードカルチャーからの影響をもとに作品を制作し、国内外で活躍するアーティスト・HIROTTON（ヒロットン）がデザインを手がけたアイテムも販売。アーティストコラボアイテムは数量限定販売となる。

POP-UP STORE 先行販売商品（一例）

【SUPERGIRL | CEKAI COLLECTION】

▼せきやゆりえ

Yurie Sekiya “SUPERGIRL” BIG TOTE 9,900円（税込）

Yurie Sekiya “SUPERGIRL” TIE-DYE T-SHIRT 9,900円（税込）

イラストレーター・せきやゆりえによる描き下ろしアートを使用したアイテム。スーパーガールと愛犬クリプトを、日本の少女マンガやキャラクターカルチャーにも通じる表現を取り入れながら、アメリカンコミックスの世界観を独自に再解釈。スーパーガールの持つ強さと愛らしさをあわせ持つアートワークを、日常使いしやすいアイテムに落とし込んだ。

▼HIROTTON

HIROTTON “KRYPTO” T-SHIRT 9,900円（税込）

アーティスト・HIROTTONによる描き下ろしアートを使用したTシャツ。スーパーガールの相棒であるクリプトを、力強い線描と躍動感あふれるグラフィックでそのエネルギーを表現した。HIROTTONならではの大胆なアートワークによって、クリプトの持つ力強さと存在感を際立たせたデザインに仕上げている。

【開催概要】

タイトル：SUPERGIRL POP-UP STORE開催期間：2026年6月16日（火）〜6月28日（日）会場：SHIBUYA TSUTAYA 1F（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6）営業時間：10:00〜21:00入場料：無料会場HP：https://shibuyatsutaya.tsite.jp/(c) ＆ TM DC and WBEI. (s26)