シャオミ・ジャパンは9日、モバイルバッテリー「Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000」のほか、ACアダプター2製品を発売した。Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000の価格は4580円で、22日までは早割価格の3780円となる。公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などで購入できる。

Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000

Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000（WPB0507S）は、リチウムイオンバッテリーを搭載したマグネティックモバイルバッテリー。対応するスマートフォンに磁力で装着して無線充電できる。スマートフォンに装着した際、カメラを遮りにくい設計だ。

定格エネルギー容量は19.35Wh（3.87V/5000mAh）で、大きさは102×69.6×8.7mmの薄型設計。重さは約122g。バッテリーはリチウム酸化コバルトバッテリーを採用した。300回の充電サイクル後も80％以上の容量を維持できるという。

無線出力は最大15Wで、USB-Cポートの有線出力は最大22.5W。無線と有線の同時出力に対応し、2台同時にデバイスを充電できる。出力はデバイスに合わせて調整される。

なお、無線充電出力は、BPPプロトコル対応スマートフォンでは5W、磁気ワイヤレス充電対応iPhoneでは7.5W、ワイヤレス充電対応のXiaomi 13以降のモデルでは10W、一部のEPP 15Wワイヤレス充電対応スマートフォンでは15W出力に対応する。

Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 項目 内容 製品モデル WPB0507S バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー 定格容量 5V 3000mAh 定格エネルギー 19.35Wh 3.87V 5000mAh 入力ポート USB-C 出力ポート USB-C 入力パラメーター USB-C（入力）5V3A、9V2.22A 有線出力 USB-C（OUT）5V3A、9V2.22A、10V2.25A＝MAX 大きさ 102×69.6×8.7mm 重さ 122g

早割キャンペーンとして、6月22日まで4580円→3780円で購入できる。Amazon.co.jpでは最長で29日までキャンペーンが実施される。ブルーは15日まで、ブラックとゴールドは22日まで、パープルは29日まで早割価格となる。

Xiaomi 45W Nano Turbo Charging Power Adapter (2-Port)

「Xiaomi 45W Nano Turbo Charging Power Adapter (2-Port)」は最大45W出力に対応した急速充電器。価格は2880円。

35.2×35.2×45mmの小型な筐体に2つのUSB-Cポートを搭載する。Xiaomi純正の充電ケーブルと組み合わせることで、最大45Wのスマート急速充電ができる。急速充電規格はPD、PPS、QC2.0/3.0に対応する。

外装は難燃性と耐熱性に優れた素材で、スマート温度制御などの多重保護機能も備えている。

Xiaomi 20W Fast Charging Power Adapter（Type-C）

Xiaomi 45W Nano Turbo Charging Power Adapter (2-Port) 項目 内容 大きさ 35.2×35.2×45mm 重さ 72.5g カラー ホワイト 主な材質 ポリカーボネート 入力 100～240V、50/60Hz ポート USB Type-C×2 充電プロトコル QC2.0、QC3.0、PD、PPSプロトコルに対応 シングルポート出力 5V3A（15W）、9V3A（27W）、15V3A（最大45W）、20V2.25A（最大45W）、5～11V4.1A（最大45W）、5～20V2.25A（最大45W） デュアルポート出力 最大25W（C1）＋最大20W（C2） 動作温度 －10度～35度

「Xiaomi 20W Fast Charging Power Adapter（Type-C）」は最大20W出力に対応した急速充電器。価格は1180円。

プラグ部分を除いた大きさは58.3×41.4×27.9mm。急速充電規格はPDとQCに対応する。外装にはUL94-V0等級の難燃・耐熱素材を採用し、温度制御機能などの安全保護機能も備えている。

Xiaomi 20W Fast Charging Power Adapter（Type-C） 項目 内容 モデル MDY-20-EG 大きさ 58.3×41.4×27.9mm（プラグ部を除く） 重さ 約48.5g カラー ホワイト 入力 100～240V、50/60Hz、0.5A ポート USB Type-C 出力 5V3A、9V2.22A、12V1.67A 主な外装材質 ポリカーボネート 動作温度 －10度～35度 充電プロトコル PD、QC