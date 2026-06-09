木梨憲武、とんねるず“名曲”歌唱に反響「最高過ぎるでしょ」「タカさんとの熱唱待ってます」「俺の隣はオマエしかいないって言うメッセージに」

木梨憲武、とんねるず“名曲”歌唱に反響「最高過ぎるでしょ」「タカさんとの熱唱待ってます」「俺の隣はオマエしかいないって言うメッセージに」