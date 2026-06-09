木梨憲武、とんねるず“名曲”歌唱に反響「最高過ぎるでしょ」「タカさんとの熱唱待ってます」「俺の隣はオマエしかいないって言うメッセージに」
とんねるずの木梨憲武が、6日にABEMAで配信された冠番組『木梨レコード』に出演。Full Of Harmonyとともにとんねるずの“名曲”を熱唱した。
【動画】次はタカさんも交えて…木梨憲武×Full Of Harmonyが披露した「一番偉い人へ」
同番組は「木梨が番組内でレコード店をオープンし、ゲストを迎え、生バンドセッションを行い、世界にたった1枚だけのレコードを作る」というもの。6日に放送された＃33ではFull Of Harmonyをゲストに迎えた。
6日に更新された同番組のYouTubeチャンネルでも、この様子を公開。Full Of Harmonyの美しいハーモニーを前奏に、一瞬の静寂の後、木梨が「一番偉い人へ〜」と歌い出す。1992年前にシングルとして発売され、『FNS歌謡祭』などでも歌われたとんねるずの代表曲の一つ「一番偉い人へ」だ。サビのワンフレーズが終わると、バンド、金管楽器が入り、一気に盛り上がる。Full Of Harmonyの抜群のコーラスとともに、木梨の歌声が響き渡り、印象的なステージングとなった。
このパフォーマンス映像公開に、ファンからは「これ最高過ぎるでしょ」「みなさんのおかげですの時代に戻れた気がして…めっちゃいい」「またとんねるずのお二人でこの歌を歌うのを楽しみにしてます」「ノリさんが色んな方々と歌うこのチャンネル、、、タカさんの活力になってると信じてます 俺の隣はオマエしかいないって言うメッセージに」「タカさんとの熱唱待ってます！とんねるずが大好き！」「早くタカさんが元気になって、ノリさんと一緒に歌って欲しい」などのコメントが寄せられている。
【動画】次はタカさんも交えて…木梨憲武×Full Of Harmonyが披露した「一番偉い人へ」
同番組は「木梨が番組内でレコード店をオープンし、ゲストを迎え、生バンドセッションを行い、世界にたった1枚だけのレコードを作る」というもの。6日に放送された＃33ではFull Of Harmonyをゲストに迎えた。
6日に更新された同番組のYouTubeチャンネルでも、この様子を公開。Full Of Harmonyの美しいハーモニーを前奏に、一瞬の静寂の後、木梨が「一番偉い人へ〜」と歌い出す。1992年前にシングルとして発売され、『FNS歌謡祭』などでも歌われたとんねるずの代表曲の一つ「一番偉い人へ」だ。サビのワンフレーズが終わると、バンド、金管楽器が入り、一気に盛り上がる。Full Of Harmonyの抜群のコーラスとともに、木梨の歌声が響き渡り、印象的なステージングとなった。