◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 周南公立大１１ｘ―１奈良学園大＝５回コールド＝（９日・神宮）

奈良学園大（近畿学生）は周南公立大（中国地区大学）にコールド負けし、初戦で姿を消した。

先発の矢川幸司郎（４年＝日本航空石川）が初回に３安打、３四球で３失点でＫＯ。その後も失点を重ねて大敗した。

酒井真二監督（４９）は「完敗です。初回はもっと早い段階で代えても良かったけれど、リーグ戦はあの子で勝ってきたので…」と矢川をかばった。

打線は３回までノーヒットに封じられ、４回に先頭打者の３番・小南亮太（３年＝北陸）が右翼席にソロ本塁打を放つも、チーム唯一の安打になった。

小南は泣きながら「このような結果になって悔しいです」と敗戦を受け止めた。

リーグ戦は打率１割台と苦しみ、足を上げずにバットを寝かすように試行錯誤。その成果が全国大会で出た。公式戦初アーチに「流れを変えたいと思っていた。後ろ（の４番）森大輔さんがいいバッターなので四球でも死球でも出てやろうと思っていた」と話した。

悔し涙は止まらず。「来年はキャプテンとしてチームを引っ張っていきたい」と決意を語っていた。