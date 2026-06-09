音楽チーム「Arte Refact」は9日「この度、Arte Refactに所属するクリエイター全員が、2026年6月30日をもって退所することとなりました」と全クリエーターが6月末で退所すると発表した。

同社を巡っては、代表取締役の桑原聖氏（41）が「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」と謝罪。SNS上で複数の不倫、社内での性行為を行っているなどと投稿されていたが「現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と事実関係を認めていた。

その上で、人気アイドルプロデュースゲーム「あんさんぶるスターズ!!」の音楽プロデューサーを辞任すると発表。「私の不誠実で無責任な行動により、関係各所の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪もしていた。

Arte Refactは今後について「現在進行中のお取引および案件につきましては、関係者の皆様にご不便やご迷惑をおかけすることのないよう、クリエイターと社員一同、最後まで責任を持って対応してまいります。これまで活動を支えてくださった関係者の皆様、そして応援してくださった皆様に心より御礼申し上げます」とした。そして「今後の活動につきましては、準備が整い次第、各クリエイターより改めてお知らせいたします。また、この度の経緯により、関係者の皆様ならびに応援してくださる皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。