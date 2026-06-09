杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの10ヶ月報告 妻・辻希美＆三男・幸空（こあ）くんとの3ショットも「成長が早くてびっくり」「愛情いっぱい」
【モデルプレス＝2026/06/09】俳優の杉浦太陽が6月8日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの10ヶ月の姿を披露し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「お姉ちゃんに似てる」10ヶ月次女・三男・妻との自宅ショット
杉浦は「夢空10ヶ月」「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」と記し、写真を投稿。杉浦と夢空ちゃん、妻でタレントの辻希美と三男の幸空（こあ）くんが写る家族ショットを披露。その他、おむつを「10ヶ月」という文字に並べ、満面の笑みで座る夢空ちゃんの姿や脚に捕まり必死に立とうとする写真を披露している。
この投稿では「夢空ちゃん、可愛すぎる」「つかまり立ち、頑張ってる姿にキュンとした」「天使の笑顔にめちゃくちゃ癒されます」「お姉ちゃんに似てる」「成長が早くてびっくり」「愛情いっぱいの投稿にほっこりしました」「おむつアートも可愛くて真似したい」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「お姉ちゃんに似てる」10ヶ月次女・三男・妻との自宅ショット
◆杉浦太陽、10ヶ月の夢空ちゃんの姿を公開
杉浦は「夢空10ヶ月」「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」と記し、写真を投稿。杉浦と夢空ちゃん、妻でタレントの辻希美と三男の幸空（こあ）くんが写る家族ショットを披露。その他、おむつを「10ヶ月」という文字に並べ、満面の笑みで座る夢空ちゃんの姿や脚に捕まり必死に立とうとする写真を披露している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿では「夢空ちゃん、可愛すぎる」「つかまり立ち、頑張ってる姿にキュンとした」「天使の笑顔にめちゃくちゃ癒されます」「お姉ちゃんに似てる」「成長が早くてびっくり」「愛情いっぱいの投稿にほっこりしました」「おむつアートも可愛くて真似したい」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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