手島優、余ったパンの耳で揚げパン風おやつ「アレンジ上手」「アイデアが凄い」
【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの手島優が6月8日、自身のInstagramを更新。余った食材を使った子どもへの手作りおやつを披露し反響を呼んでいる。
【写真】43歳元グラドル「アイデアが凄い」余ったパンの耳で揚げパン風おやつ
手島は「ホットサンド作った時の余ったパンの耳で揚げパン風おやつ。家族みんなで美味しくいただきました」とつづり、自宅での写真を投稿。余ったパンの耳を使った手作りおやつに、子どもが興味津々な様子で手を伸ばす姿を披露した。食べやすいサイズにカットし、砂糖をまぶしたアレンジのおやつとなっている。
この投稿に「アレンジ上手ですね」「美味しそう」「食べやすいサイズにカットしてるのさすが」「子どもも喜びますよね」「アイデアが凄い」「パンの耳の揚げパン好きです」など反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元グラドル「アイデアが凄い」余ったパンの耳で揚げパン風おやつ
◆手島優、余ったパンの耳で揚げパン風おやつ
手島は「ホットサンド作った時の余ったパンの耳で揚げパン風おやつ。家族みんなで美味しくいただきました」とつづり、自宅での写真を投稿。余ったパンの耳を使った手作りおやつに、子どもが興味津々な様子で手を伸ばす姿を披露した。食べやすいサイズにカットし、砂糖をまぶしたアレンジのおやつとなっている。
◆手島優の投稿に反響
この投稿に「アレンジ上手ですね」「美味しそう」「食べやすいサイズにカットしてるのさすが」「子どもも喜びますよね」「アイデアが凄い」「パンの耳の揚げパン好きです」など反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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