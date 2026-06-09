【紀ノ国屋】わらび餅や豆観かんてん、あんみつなど「和涼味(わりょうみ)スイーツ」をラインアップ

紀ノ国屋は、初夏におすすめの「和涼味(わりょうみ)スイーツ」各種を発売している。今年は新作として「わらび餅」「黒糖わらび餅」「豆かんてん」の3品をラインアップし、素材本来の香り･食感･余韻を丁寧に引き出した和スイーツを揃えた。

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◆紀ノ国屋 わらび餅 税込646円

本わらび粉を使用し、もっちりとした弾力と、とろけるようなくちどけに仕上げた。じっくり練り上げ、一気に冷やし固めることで、「表面はもっちり、くちどけはなめらか」食感を実現した。沖縄県産さとうきびの黒糖蜜と、国産大豆きな粉を合わせた。

◆紀ノ国屋 黒糖わらび餅 税込646円

本わらび粉に加え、沖縄県･波照間島産黒糖を使用し、黒糖ならではの鼻に抜ける香りと豊かなコクが広がる味わいに仕立てた。黒糖蜜･きな粉も産地にこだわり、上質な甘さを追求した。

◆紀ノ国屋 豆かんてん 税込496円

国産天草を煮出して自然抽出した寒天に、北海道産赤えんどう豆を贅沢に使用した。北海道産赤えんどう豆と、プリプリ食感の寒天、ほくほく食感の豆、黒糖蜜のコクの組み合わせ。

◆紀ノ国屋 あんみつ 税込550円

国産天草のみを煮出して自然抽出した。濃いエキスで仕上げた寒天は、プリッとした弾力が特徴。餡･フルーツ･求肥･黒糖蜜をトッピングした。