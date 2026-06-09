厚生労働省が2026年に公表した「人口動態統計の速報値（外国人を含む）」によると、2026年1〜3月の出生数は前年同期比0.2％増の16万3299人だったそうです。そんな中、東京大学大学院経済学研究科教授であり、ベストセラー『「家族の幸せ」の経済学』の著者でもある山口慎太郎さんは「昔から『早生まれ（1月〜3月生まれ）』は学校生活で損をするといわれてきた」と語ります。そこで今回は山口さんの著書『「早生まれ」は損なのか―生まれ月格差の経済学』より一部を抜粋してお届けします。

【図】生まれ月の差が一目で分かる…プロサッカー選手の誕生月分布

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大人になっても残る生まれ月の影響

生まれ月による違いは、幼いころの一時的な現象にすぎない、と考える人もいます。しかし実際には、小学校低学年を過ぎてもその影響はしっかりと残り、子どもたちの学びや将来の進路にまで及んでいることが研究からわかってきました。

具体的な数字をもとに見ていきましょう。

まず小学校での学力です。埼玉県の１００万人を超える子どもたちを対象にした大規模な調査では、小学４年生の時点で、４月生まれと３月生まれの子どもの間に算数と国語の学力で差があることが確認されました。

その差は偏差値に換算すると３.５ポイントほど。この差は、決して軽視できません。確かに学年が上がるにつれて縮まってはいきますが、それでも完全には消えないのです。

中学生になると

中学生になると、この差はやや小さくなり、中学３年生の段階で偏差値にして１~２ポイントの差が残ります。さらに重要なのは、テストの点数では測りにくい「がんばる力」や「自制心」といった非認知能力です。

これらは勉強や仕事を続けるうえで欠かせない力ですが、研究によれば、学年が進んでも生まれ月による差が縮まりにくい傾向があるのです。



『「早生まれ」は損なのか-生まれ月格差の経済学』（著：山口慎太郎／中央公論新社）

こうした影響は高校進学にも表れます。ある地域の調査では、３月生まれの生徒は４月生まれと比べて、平均して偏差値で５ポイントほど低い高校に進学する傾向が確認されました。

これは志望校の選択に直結する差であり、その後の学歴やキャリア形成にまで影響を及ぼしかねないものです。

影響は収入だけにとどまらず…

そして成人後。日本の研究によると、30~34歳の時点で１~３月生まれの男性は、４~６月生まれの男性に比べて平均で約４％収入が低いことが示されています。年収に置き換えれば約20万円に相当する金額ですから、無視できるものではありません。努力ではどうにもならない「生まれ月」という偶然の要素が、社会に出てからの所得格差にまで影響しているのです。

その影響は収入だけにとどまりません。職業選択や昇進の可能性にも広がっています。アメリカの研究では、Ｓ＆Ｐ５００（米国の主要５００社）に名を連ねる大企業のＣＥＯになる確率が、学年内で若いほど低いことが報告されています。

さらにアメリカやフィンランド、ベルギーのデータからは、国会議員になる確率にも生まれ月による差があることが明らかになっています。

スポーツの世界では、生まれ月による影響がさらにわかりやすく表れます。プロ野球やＪリーグのサッカー選手の誕生月を調べてみると、４~６月に生まれた選手が多く、冬から早春にかけて生まれた選手は少ないという、はっきりとした偏りがあるのです。

生まれ月というほんの小さな違いが

たとえばプロ野球選手の場合、４~６月生まれは全体の29％を占めますが、１~３月生まれは19％にとどまります。Ｊリーグではこの傾向はより強く、４~６月生まれが32％に対して、１~３月生まれは半分の16％しかいません。

学年全体で見れば４分の１ずつ25％で均等に分布しているはずなのに、プロとして活躍する選手の世界では大きく偏っているのです。この差は偶然とは考えにくく、学年の前半に生まれた子どもが体格や運動能力の面で早くから有利な立場を得やすいことを示しています。

こうした誕生月の偏りは、文章で数字を追うよりも、グラフで見るとさらに実感が湧きます。下の図を見れば、プロ野球選手は学年内で年長にあたる生まれ月が多く、年少にあたる生まれ月は少ないことが一目でわかります。



＜『「早生まれ」は損なのか-生まれ月格差の経済学』より＞

下の図は、プロサッカー（Ｊ１）選手の生まれ月を示したものですが、学年の前半生まれが多く、翌年３月生まれに向けて数が少なくなっていく傾向がはっきりしています。生まれ月というほんの小さな違いが、プロの舞台に立てるかどうかという大きな結果につながっているという事実が視覚的にくっきりと浮かび上がります。

※本稿は、『「早生まれ」は損なのか―生まれ月格差の経済学』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。