患者が自分に合う病院を選びやすくなる「かかりつけ医機能報告制度」が、2025年4月から実施されています。そんな中で、30年以上にわたり高齢者医療の現場に携わってきた和田秀樹先生は「医者の言うことを妄信していては、かえって命を縮めることになりかねません」と指摘します。そこで今回は和田先生の著書『医者の言うことを聞いてはいけない』より一部を抜粋し、和田先生による「本当に長生きできる」心得をご紹介します。

【書影】医者の言うことを妄信していては、かえって命を縮めることになりかねません。和田秀樹『医者の言うことを聞いてはいけない』

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医療界の大きな問題

読んでくださっている多くのかたは、何かしらの薬を定期的に飲んでいることでしょう。特別な持病がないかたでも、血圧の薬やコレステロール値を抑える薬などを飲んだりしていると思います。

「調子はどうですか」

「別に変わりはないです」

いつも同じ話をして、診察は終了。そんなところでしょうか。医者に遠慮して、ろくに症状を伝えることもできないというかたもいるかもしれません。

たとえば、かかりつけの医者に「ちょっとお腹が痛くて」と言えば、「それでは胃薬も出しましょう」と薬が追加されます。詳しく検査してほしいと言えば、「大きな病院の消化器内科で診てもらってください」と、別の病院を紹介されてしまいます。今の日本の医療はそういうものです。でも本当は、これこそが医療界の大きな問題なのです。

自分が学んだことのある臓器の専門家

日本の医師のほとんどは、自分が学んだことのある臓器の専門家にすぎません。ほかの臓器のことになると、ほとんどわからないのです。医者が「この治療がいい」「この薬が体にいい」という意味は、その医者が専門にしている臓器にとっていい薬だという意味です。体全体にとっていいという意味ではありません。

こういった臓器別医療では、薬は増えるばかりだし、その人の体調を本当の意味でよくすることはできません。その場その場の症状をわずかに抑えることができるだけです。

特に高齢者に必要なのは、体全体を診て「これでは薬が多すぎるから、必要なものから３〜４種類、選んであげるね」と言ってくれる診療です。つまり、総合診療なのです。

しかし、残念ながら、この総合診療が日本にはまだ根付いていません。今の大学病院の体質では、それが実現するのはおそろしく時間がかかりそうです。

超高齢社会に必要なのは専門医ではなく総合診療医

医者でないと知る機会のないことですが、研修医がさまざまな診療科を回ることを義務づけた「新臨床研修制度」というものがあります。これは「患者を全人的に診ることができる基本的な診療能力を修得すること」が目的です。

要するに「総合診療医」の育成のための施策でした。ところが、総合診療ができる医者が順調に育っているかと言うと、そうはなっていないのです。皆さんも「総合診療医」に出会ったことはないと思います。



（写真提供：Photo AC）

日本で総合診療医が育たないのには理由があります。それは、いろいろな診療科で学んだとしても、臓器別診療の足し算でしかなく、患者さんを全人的に診る総合診療とは、まったくの別物だからです。

いろいろな不調を個別に治療するのではなく、何を優先的に治療すれば最も患者さんの負担が少なくて済むか、先延ばしにしても問題がない治療は何か、また、できるだけ薬を減らすにはどうすればいいか、そういったことを判断して「総合的な診察」をするのが総合診療医です。

日本の医学界

つまり、総合診療医になるには、総合診療のトレーニングが必要なのであって、単に複数の科を回って研修すればいいというわけではないのです。

欧米には「ファミリープラクティス」といって、乳児からお年寄りまで家族全員の健康相談、病気の発見、診断、治療など、総合的なケアをしてくれる診療科があります。特にイギリスでは、医者全体の約半数が総合診療医です。

日本の医学界がいかに遅れているのかがよくわかる話だと思います。

遅れているどころか、日本には総合診療医の教育をする機関がほとんどないのが実態です。

「総合診療科」なるものを掲げる大学の医学部もかなりの数でありますが、教えられる人がいないうえ、スタッフの数も多くないのでうまく機能していないケースが大半なのです。

※本稿は、『医者の言うことを聞いてはいけない』（興陽館）の一部を再編集したものです。