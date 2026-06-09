心身の衰えや認知症、介護にお墓…年齢を重ねると直面するさまざまな問題に対して、私たちはどのように考え生きていけばいいのでしょうか。今回は、エッセイストで作家の阿川佐和子さんと詩人の伊藤比呂美さんによる対談を、共著『サワコと比呂美 女じまい』から一部抜粋してお届け。「歳をとるって面白い！」と思える「女じまいの物語」をご紹介します。

【写真】伊藤比呂美さん「鈍感になればいいの。こちらの脳裏をかすめる不安ほどには、人は他人を見ていない」

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髪じまいと美容院

伊藤 私はアメリカからこっちに戻ってきて大学で教えはじめたときに“ブラジャーじまい”をやりました。

阿川 え、ブラをつけない、ってこと？

伊藤 きっかけは暑さ、なのだけれど、東京は暑くて暑くて、ブラジャーをやめるか、ズボンをやめるか、髪型を変えるか、どれかをすぐにと思って……。

阿川 長い髪の毛は括ればいいんでしょ（笑）。切ったら？

伊藤 死んだ連れ合いが「髪の毛は切ってくれるな」と言い残した。（笑）

阿川 何を急に殊勝なことを。（笑）

伊藤 アハハ。とにかくまずは“髪じまい”をやったわけです。

阿川 あ、やったの!?

伊藤 髪を人に切ってもらったり染めてもらったりするんじゃなくて、ゆくゆくは自分の手でなんとかできるようになりたいと思っていたのもあって。ジャニス・ジョプリンみたいなワイルドなカーリーヘアだったんですが、切って少しずつ減らしていきました。でもって、鏡なしで結うのが、とてもうまくなったの。

阿川 でも、そこ（指をさして）シニョンがゆるくて取れかけてるよ。うまくなったんですか、それで。（笑）

女の楽しみ

伊藤 あら。そういう阿川さんは、ずっとそのショートヘアがトレードマークなんですね。

阿川 そう、ショートの時代はかなり長いですね。実は私、自分でヘアカットしてるの。



『サワコと比呂美 女じまい』（著：阿川佐和子、伊藤比呂美／中央公論新社）

伊藤 えっ？ どうしてまた。上手ですね。

阿川 一番の理由は、美容院に行ってる時間がない。両親の介護が本格化した頃に、自分で前髪や毛先を切るようになったんです。やっているうちに慣れてきて。でも近年、パーマをかけないとボリュームが出ないから、去年あたりから、私としては画期的なことに３か月に一度は美容室へ行くようになった。それまでは３年とか５年とかに一度しか行ってなかったの。

伊藤 ３年とか５年？ むっちゃ間遠なのね（笑）。美容院で過ごす時間がもったいない、っていうのはすごーくわかる。私もパーマはかけますけど、ヘアカラーまでやる時間はなくて、白髪はなんにもやってない。気にもしてない。あの時間って、何もできないじゃない。煌々と明るい照明の中、自分のこの顔を真正面から鏡で見つめるだけ。

阿川 老眼鏡をかけられないから、本も読めない。だから毛先は自分で切って、いよいよぺったんこがひどくなったらパーマをかけに行きます。ヘアオイルつけてつやつやにしてる人を見ると、あらすてき、と思うけど、でもオイルはボリュームがなくなっちゃうかな、とか試行錯誤の日々。

伊藤 ボリュームか……それもあんまり気にしたことない。

阿川 いいわねえ。でもまあ、髪の毛を伸ばそうかな、切ろうかな、前髪はどうしよう……とか、あれこれ悩んでうつろうのも、女の楽しみのひとつでしょ。

ブラじまいと鈍感力

伊藤 なるほどねー。ときに阿川さん、ブラにワイヤー、入ってます？

阿川 入ってますよ。

伊藤 入ってるのか。

阿川 伊藤さんは今もブラはしてないの？

伊藤 しませんよ、ンなもの。誰かに「それじゃ垂れませんか」って失礼にも言われたけど、そんなのねえ、男性が禿げるのと同様、自然の理ってものですよ。なんの恥じ入ることがあろう。

阿川 垂れるも禿げるも恥じるにあらず。（笑）

伊藤 私、アメリカと日本を往復してたときは、変遷はあったけど、スポーツブラに黒Ｔシャツ、ジーンズ、ワイルドカーリーヘア、っていうスタイルの時期が続いてました。一度これと決めたら、そこからしばらくはずっと同じもので通すものだから、Ｔシャツも同じのをたくさん買うわけです。

阿川 吉行淳之介さんみたい。昔、吉行さんが黒いシャツばかり着ているから「あいつは１着しか持ってないのか」って思われてたけど、実は箪笥に同じ誂えの黒シャツがずらーっと並んでたという……。

伊藤 そんな畏れ多い。でね、日本に帰ってきたら暑いしきついし。で、ユニクロという店で、なんでもないシャツを見つけたのです、無地の黒いのと白いのと。これぞ救済だと買い込みまして、これに黒いジーンズさえあれば、授業も取材も、なんなら冠婚葬祭までオールオッケー。だからブラと、Ｔシャツを捨てたの。その後、無印というところでも同様なのを見つけて。日本っていいわあ。

鈍感になればいい

阿川 ブラだけでなく、Ｔシャツじまいも。黒シャツと白シャツだけか。でも夏はどうするんですか。シャツ一枚だと外に響かないの？ あの、先っぽが。

伊藤 それがですよ。中にカップのないキャミソールを着て……。

阿川 あ、キャミソールは着るんだ。

伊藤 着ます。いちおう、べろんと垂れないように。その上に薄手の白いシャツで、大教室の学生相手に講義したとき、誰にもなーんにも言われなかった。

阿川 視線とかも感じなかった？

伊藤 鈍感になればいいの。こちらの脳裏をかすめる不安ほどには、人は他人を見ていない。ヨシッ、これで楽になったと思いました。思い返しても、スポーツブラに締め付けられてた年月は暑かった。

阿川 鈍感力はたしかに大事ね、うん。ブラと鈍感力、という話では、かつては３週間もブラジャーを洗わない不届き者と呼ばれた私ですから大きなことは言えないけれど、まだ、ブラを頼りにしてるところもあるかなあ。これを取り去ってしまったら、チチ下の肉とチチ肉の差別化ができなくなるのではという不安が……。機能に頼ってる。

伊藤 ズンバのクラスではさすがに、スポブラはしますよ。みんなブラと下はスパッツだけで動くから、やっぱり上は要るんですよ。

阿川 ブラの上になにも着ないの。

伊藤 そう、みんな脱いじゃうの。ズンバの先生が、骨と筋肉の動かし方を見たいから脱げるなら脱いでねと言うし。そういう実用一点張りのスポブラと、ワイヤーの機能しているブラを比較してはいけなかった……スイマセン。

※本稿は、『サワコと比呂美 女じまい』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。