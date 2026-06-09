サッカー元日本代表DFで解説者の中澤佑二氏（48）が9日、都内で、マクドナルド「VIVA！ワールドマック」新商品発表会にゲスト登壇した。

今月16日から放映される新TVCM「代表発表」編で、「VIVA！ワールドマック」の監督役を演じた俳優岡田准一（45）に中澤氏は「岡田という名前にちょっと抵抗がある」と苦笑いしながら登場。マクドナルドの思い出を聞かれると「中学校の時、南越谷のマクドナルドが当時の彼女との待ち合わせ場所で。紙のクーポンを持って行きましたね」としみじみ話すも、「すいません、私事で。ワイフが怒りますので…」と会場を盛り上げた。

まもなく開幕を迎える「FIFAワールドカップ2026」について「試合中の選手たちの周りをみるための首を振る回数」とフリップで回答。「現代サッカーはプレッシャーがかかる中で、周りの状況を確認しないと行けない。コンマ何秒の世界でよりよい決断をしないといけない。今回は特に優勝を目指しているので、こういう回数が増えてくると思います。キーパー含め、こういうところも見どころ」と熱く語り、「ちなみに僕は首を固定して、ヘディングに取っておきました」と笑わせた。

そして「今まで以上に今年はワクワクする。今回は格上で初めて臨むW杯。心から応援したい」と話した。

新CMに登場した、俳優岡田准一は見どころを「ボールを持っていない選手の動き」と発表すると、中澤氏は「同じようなことを武史さんに言われましたよ」と感心した様子。岡田も「心は武史なので！」と会場を盛り上げた