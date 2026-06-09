【母の病名は…？】「治療しないと死ぬの？」病名を聞いた私に母が投げかけた言葉は…【第９話まんが】【2026編集部セレクション】

2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年4月28日）**********50代半ばの久保恵子さんは、成人した長女と長男、夫と4人暮らし。近くにある実家では、父亡きあと、母がひとり暮らしをしています。そんなに老け込んだわけでもないのに、ある日「お父さんがいた老人ホームに入る」と言い出し、実家を売却して入居。それからというもの、他人の噂話を意地悪く話すようになり、今までと違う様子を見せる母。さらに、定期健診で医者に「治療しないなら死ぬ」宣告されたと言い始めて――

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1話から読む

母はなんの病気なのでしょうか？

前話からの続き。

母の病気についてスタッフに相談すると……。

↓↓↓あちらで話しましょうか

「死ぬ」なんて言ってませんよ

↓↓↓お母さんが勘違いしたのかしら…？

わざと嘘を？

「わざと嘘をついた……？」信じられません。

私をなんだと思っているのでしょうか。

本気で心配していたのに！

一気に心の中が冷え切っていくのを感じました。

第10話へ続く。