占い師細木数子さんの娘で後継者の細木かおりさんが、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」に言及した。

この日は同作に主演した女優の戸田恵梨香がゲスト出演。細木数子さんの波乱に満ちた生涯を描くドラマで、進行役のくりぃむしちゅー上田晋也が「今回かおりさんも監修的な立場でおやりになったんですか？」と質問すると、かおりさんは「全く。関与させてくれないんですよ」と苦笑した。

有田哲平が「出来上がってからご覧になった？」と驚くと、「そうですそうです」と回答。ドラマに関わることができない一方、数子さんが着用していた衣装をドラマのために提供した理由については「さすがにね、細木数子感は出て欲しいなと思ったんですよ。見た目だけは。だから衣装とバーキンはお貸ししたんです」と語った。

また「どうでした？実際戸田さんの細木先生っぷりは」と戸田を前に問われると、「戸田さんが演じるって聞いた時、え、正直大丈夫かなって。あの威圧感」と数子さんのオーラを振り返って苦笑い。戸田の芝居については「ビックリしましたね、演じたの見たら。すごいなと思いました」とたたえた。

ネプチューンの堀内健が「ストーリー見て、ここはちょっとやりすぎなんじゃないかって」と作品の中で疑問を感じた点を聞かれると、「それはいっぱいある」とぶっちゃけ。また「怒り方が尋常じゃないんでね、うちの母はスイッチ入ると」と語り、「戸田さんがどうこうと言うより、周りのスタッフが凍りついてましたからね」と笑っていた。