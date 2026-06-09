ニューレディ、経済愛好家としてテレビやラジオなどで活躍する肉乃小路ニクヨさん。その知的な語り口と温かい人柄が支持され、対談依頼が増加。今では「対話おばさん」と自称することも。人見知りで、コミュニケーションが下手だったニクヨさんが、どのように「対話力」を磨いてきたのか。著書『育つ、育てる。対話力 話し下手が強みになるニクヨ式会話術』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】すべての話し下手さんに贈る『育つ、育てる。対話力 話し下手が強みになるニクヨ式会話術』

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「もう一人の自分」とラリー（≒自問自答）をすると対話の血肉になる

「もう一人の自分」を受け入れたら、経験したこと、感じたこと、考えたこと、思ったことなどをシェアし、対話をしてみましょう。

これは他の人に話しかけるということでもないので、多少ラフでも構わないのです。ボケとツッコミのような感覚で対話してもいいし、ディベート感覚で対話をしてもいいです。いわゆる自問自答をやるのです。

「自分と何を話したらいいかわからない！」という人におススメなのが、何かを経験した後に、「どうして」「なぜ」というところからお互いに思っていることを言い合う形式です。

その上で最終的に「この経験で感じたことは、自分にとって結局なんなんだ」というところを目指して話をすると思考が深まります。

そういう対話を通じて、経験したことについての結論をつけておくと、経験したことを後から活かせるように分類して保存することができるようになります。分類をして保存をすると、知識が活用しやすくなります。

その作業を「もう一人の自分」と一緒にやっていくのです。まるで経験や情報を飲み込んでは噛みしめて、咀嚼していくように。

咀嚼してこそ経験や体験が意味をなす

経験も体験も情報も使える形まで噛み砕かないと自分の身にならない。この生理学的には当たり前な咀嚼という行動が、情報処理にもぴったり当てはまるのは面白いなと思います。

咀嚼という作業を「もう一人の自分」と対話をするように、時には反芻するように行います。消化していくことで、経験したことや新しく得た知識は自分の血肉に変わるのです。

この作業を行わないと、せっかく経験したこと、入手した情報も消化不良を起こした状態のままです。

もちろんリアルな人間関係で聞いたり、説明したり、議論を深めたりということもいいとは思いますが、いつも誰かがそばにいてくれるわけではありません。



（撮影：西尾豊司〈Rongress Inc.〉／画像提供：『育つ、育てる。対話力 話し下手が強みになるニクヨ式会話術』KADOKAWA）

また、本当に忙しいのかはよくわかりませんが、昨今はみんな忙しそうにしています。親も忙しそうだったし、姉も忙しそうだったし、話し合う友達もいなかったので、私は小さい頃から一人で「もう一人の自分」と一緒に考えていました。それが後の「対談おばさん」への大きな武器になるとは当時はわかりませんでした。

一方で最近はChatGPTやGeminiなどの対話型生成AIを使って、対話をしながら、咀嚼して、消化しようという動きもあります。やってもいいと思いますが、あまりおススメできません。

時間がない時などはともかく、特に小さい時、若い時は自分と対話しながら、自分の中にすでにある経験したことと、今目の前で起こったことを結びつけながら、自分の中で「ああでもない」「こうでもない」と反芻し、噛み砕きながら、消化をすることが大切だと私は思っています。

なぜなら、自分の中にある点と今起こったことでわかった点が結びついて線になったり、線が面になったりする化学変化は一人で考えないとできないからです。

AIは便利。でも「深く考える筋肉」は育てにくい

世の中がタイパ・コスパを優先して考えるあまりに、自分との対話ではなくて、対話型生成AIに聞いてお手軽に答えを得るということを繰り返すと、それがない環境下で、思考を深めたり、反芻したり、咀嚼するという能力が落ちてしまうのではないかと不安になります。

性能が上がってきたとはいえ、現段階では対話型生成AIは正しくない答えを言うこともままあるので、それも懸念されます。

また、対話型生成AIはあらゆる人を想定して対応しているので、いい意味でポリコレ（ポリティカルコレクトネス＝政治的な正しさ）に対応した優等生の回答をしてきます。正しいのかもしれませんが、非常に当たり障りなく、面白みに欠けた対話となってしまいます。

たとえば「親友の配偶者を好きになってしまった」という問いを立てた場合、リスクやモラルといった視点から、AIには「そのまま行ったれ！」という情熱的な、あるいは破滅的かもしれない選択肢は提示できません。

「行ったれ！」と言ったら不倫を奨励するAIの烙印を押されて、AIを作った側もそういった非難を浴びたくないので、そういう設計にはしていません。

このように価値観が多様で、答えがないことを総合的に考えるような相談は人間もしくは「もう一人の自分」に相談し、一般的な例を確認したい、答えが決まっているような相談をしたい、もしくは明確な作業をお願いする場合は、対話型生成AIと使い分けるのがいいと思います。

相談する相手が人間の場合、相談者の特性や相手の家族や状況なども聞いた上で「どうしても好きだったら、行ったれ！」という提示をすることができます。

ましてや、自分の中での対話の場合、世間のモラルに縛られない、私ならではの対話をすることができます。生成AIにはできない、深いストロークのやり取りが自分の中で行われ、「罪とは？」「愛とは？」「モラルとは？」「代償とは？」という対話ができるのです。

そう考えると対話型生成AIとの対話は、人間の味わいが薄く、表面的な対話ばかりになってしまいます。それで独自の視点とか、自分ならではの視点を築けると私は思えません。

表面的で優等生的な対話ばかりしたいのなら、あなたは必要なくなり、全てAIに置き換えた方がミスもしないし、ポリコレを守るし、休まず文句も言わずに働くし、作業もしてくれるし、思考もしてくれるし、いいじゃんということになります。

だからある一定の年齢まで（少なくとも高校卒業くらいまでと私は考えます）は対話型生成AIのひんぱんな使用は控えた方がよいと思っています。ある程度の年齢になったら、自分と「もう一人の自分」との対話もこなれてきているので「新しく対話に参加する人を加える」というのはアリです。

また仕事でコンプライアンスなどが厳しくなっている現状に対応するために「さらに客観的で優等生的な第三者の意見を参考までに取り入れる」といった観点で使うのもアリだと思っています。

※本稿は、『育つ、育てる。対話力 話し下手が強みになるニクヨ式会話術』（肉乃小路ニクヨ：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。