高橋一生さん主演のドラマ『リボーン 最後のヒーロー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の最終話が6月9日に放送される。

【写真】あかり商店街の運命は…

高橋さんが真逆の２役に挑む＜転生ヒューマンドラマ＞。高橋さん演じる根尾光誠は、富と名声を極めた上層社会を突き進むIT社長。しかし、いつしか「人のため」という思いを忘れた冷酷無比な存在に。ある日階段で突き落とされ、無念の転落死をしたと思われたが…。

病院で目覚めた光誠。そこは時代を遡り、2012年の世界。さらに、光誠とそっくりな青年・野本英人に転生していて――。なぜか借金まみれの下町商店街の青年になってしまった光誠は、英人として生きながら2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意する。

主題歌は宮本浩次さんの『I love 人生！』。

＊以下、6月9日放送回のネタバレを含みます。

最終話あらすじ

根尾光誠（高橋一生）が何者かに突き落とされ、野本英人に転生した“運命の日”が刻一刻と近づく中、英人として生きる光誠は“未来の記憶”を使い、池谷更紗（中村アン）の父・池谷金平（柳沢慎吾）が自ら命を絶つというあかり商店街の悲劇の歴史を防ぐ。

しかし、現・根尾光誠率いる NEOXIS によるあかり商店街の土地買収計画は進み、さらには英人が進めていたあかり商店街が別の場所で生き残る方法さえも光誠は妨害してきて…！



（『リボーン 最後のヒーロー』／(c)テレビ朝日）

英人の父・野本英治（小日向文世）はとうとう、あかり商店街の立ち退きを受け入れることを決意する。

商店街の土地を手に入れて銀行買収を成功させた光誠だったが、その冷徹なやり方に孤立

を深めていく。そんな中、NEOXIS を去って人道支援企業を立ち上げた友野達樹（鈴鹿央士）が、復興支援の協力要請で現・光誠のもとを訪れる。

友野の期待は砕かれ…

「FOR THE PEOPLE」を理念に掲げていた光誠を尊敬し、今でも光誠にその思いがあることを信じたい友野だったが、その期待は見事に打ち砕かれ…。

そして迎えた 2026 年２月 17 日――。

光誠が神社の階段から転落した“運命の日”。英人は野本英梨（横田真悠）から友野が行方不明だと連絡を受け、急いで神社に向かう。



（『リボーン 最後のヒーロー』／(c)テレビ朝日）

光誠を殺した犯人は友野なのか、それとも…？ ついに判明する犯人の正体。

この運命の日に初めて対峙することになった英人の中の《光誠》と、この時代を生きる《光誠》

――そこで全ての真相が明らかに！

２人の光誠と、あかり商店街の未来とは!? ついに完