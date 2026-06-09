「サービスショットあざーーーす!!」本田望結、ピラティス姿に反響！ 「3枚目の破壊力」「美スタイル」
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ピラティスをする姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】ピラティスをする本田望結
ファンからは「素晴らしいボディ」「引き締まって最高の仕上がり」「美スタイルはピラティスで磨かれているんですね」「美意識高い」「ますます綺麗なお姉さんに」「3枚目の破壊力やばいわ」「サービスショットあざーーーーーす!!」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】ピラティスをする本田望結
「引き締まって最高の仕上がり」本田さんは「生活に欠かせないピラティス！」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。Tシャツとレギンスを着用し、ピラティスをする様子を撮影しています。3枚目ではTシャツを脱ぎ、アンダーウエアになった姿も。肌見せが美しいです。
「にゃんにゃんになれました」2日には「22 にゃんにゃんになれました」と、22歳の誕生日を迎えたことを報告した本田さん。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「どんどん綺麗になっていくね〜」などの反響が寄せられました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)