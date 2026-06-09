LE VELVETS佐藤隆紀「『エリザベート』初出演での転機。城田優と山崎育三郎に〈なんでそんなでかい声で歌ってるの？〉と言われ…」

2026年4月、演劇界で活躍した人を表彰する「第51回菊田一夫演劇賞」を受賞した佐藤隆紀さん。「これで賞を取れなかったら、もう自分は一生取れないかもしれない」と話すほど、受賞作の『ジキル＆ハイド』や『エリザベート』に手応えを感じていたと言います。2月に40歳の節目を迎え、7月にはソロコンサートも控える佐藤さんに、デビューからの歩みや歌との向き合い方、休日の息抜きについて聞きました（取材・文：婦人公論.jp編集部、撮影：本社・奥西義和）

【写真】船上で釣ったメジナを手に、満面の笑みの佐藤さん。サングラスも新鮮！

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＜演劇界で活躍した人を表彰する「第51回菊田一夫演劇賞」が4月22日に発表され、佐藤隆紀さんがミュージカル『ジキル＆ハイド』のヘンリー・ジキル／エドワード・ハイド役、『エリザベート』のフランツ・ヨーゼフ役の演技で演劇賞を受賞した＞

今回、菊田一夫演劇賞をいただきました。『ジキル＆ハイド』と『エリザベート』は特に手応えがあって、「これで取れなかったら、もう自分は一生この賞を取れないかもしれない」と思うくらい全力を出し切った感覚があったんです。でもまさか本当にいただけるとは思っていなかったので、受賞を聞いた時は本当にびっくりしました。

演出家の先生や先輩方、グループのメンバーなど、本当にたくさんの人に育ててもらったおかげでいただけた賞なので、とてもうれしかったです。

2025年12月に公開されたディズニー映画『ズートピア2』では、念願だった吹き替えにも挑戦させていただいて。ヤギの登山客・ユルゲン・ツィーゲンゲーゼの声を担当しました。声色をかなり変えていたので、僕だとわからなかった方もいたかもしれないですね。母の影響で小さい頃からディズニーが大好きだったので、また一つ夢がかなったなと思っています。

2月には40歳を迎えました。今まで見えなかったものが見えるようになってきたり、経験によって、「こうしたほうがいな」と気づけたりすることは増えてきました。でも年齢を重ねるほど、アドバイスをしてくれる人は少なくなってくるので、「気になったことは何でも言ってください！」と、常に受け入れ態勢を持っていたいと思います。自分の悪いところに気づかないまま、お客さんの前で出してしまうことが一番怖いので。

ミュージカル初挑戦の『タイタニック』で…

ミュージカルに出演し始めた頃はわからないことも多く、いろんな方に助けていただきました。中でも印象に残っているのが、初めて出演したミュージカル『タイタニック』（2015年）で、共演した鈴木壮麻さんからいただいた一言です。

公演中、ミュージカル界の大先輩である壮麻さんに「アドバイスをください」とお願いしていたんですが、何を聞いても「大丈夫、できてるよ」と声を掛けてくださっていたんです。でもそんな壮麻さんが、一度だけ「ちょっと一つだけいい？」と言ってくださったことがあって。

『タイタニック』のラストでは、僕が演じた二等客のチャールズ・クラークが恋人と愛の言葉を交わしながら別れるシーンがあるのですが、当時の僕は感情を込めるつもりで、ちょっと「泣き」を入れて歌っていたんですよね。他の方には「あのシーンいいね」と言ってもらえていたのですが、壮麻さんには「泣きはないほうがいいと思う」と言われて。

当時は正直、何を言われているのかわからなかったんです。でも、せっかく先輩が言ってくださった唯一のアドバイスだったので、その日からやめてみたんですよね。

壮麻さんの言葉の意味がわかったのは、それから何年か後に、あるミュージカルを観に行った時でした。役者が「泣き」を入れた瞬間に、歌い手のテクニックが見えてしまって、お客さんの意識が物語ではなく、歌い方のほうへ向いてしまうことに気づいたのです。

本当に感動する場面では、テクニックなんていらない。気持ちを言葉にぶつけて相手に届いたら、もう十分に感動できる。そう気づいてからは、歌に対する考え方も変わりました。

大事なものに気づかせてくれた『エリザベート』

同じ2015年に『エリザベート』に初めて出演したことも、自分にとって大きな転機でした。ミュージカルに出るまではクラシックをやっていたので「いかに大きい声、いい声を出すか」ということばかり考えていたんです。

でも、共演した同学年の城田優くんと山崎育三郎くんに「なんでそんなでかい声で歌ってるの？」と言われて。「お客さんは声を聴きに来ているんじゃなくて、お芝居を観て、感動するために来ているんだよ。いかに感動してもらうか、何を届けるかのほうが大事なんだ」と教えてもらいました。

『エリザベート』の演出を手掛ける小池修一郎先生は、「姿勢」をとても大事にされる方です。舞台に立った時のたたずまい一つで、その役に見えたり、見えなかったりすることも。

オーストリア皇帝であるフランツ・ヨーゼフは、国の運命を背負っている王で、常に緊張もしている。だから彼を演じる時は、できるだけ背筋を伸ばすように気を付けました。とは言ってもすぐに身につくものではないので、普段のウォーキングから、通りすがりの人が驚くくらい胸を張って歩いたりして。（笑）

初めて『エリザベート』に出た時は全くの無名だったので、「やってやるぞ」くらいの気持ちでした。さまざまな役を経験させてもらい、皆さんに知ってもらえるようになると、今度はこれがプレッシャーになってきて……。でもいつもそのプレッシャーを超えていきたいと思っています。

2019年に『レ・ミゼラブル』でジャン・バルジャン役を演じたことは、皆さんに知ってもらう大きなきっかけになりました。レミゼはお芝居も難しく、歌も自分のキャパを超えるような音域で、もう本当に演じるのが大変な作品なんです。

ほかのミュージカルだと安心して舞台に立ったり、お芝居に集中できたりするんですが、レミゼの公演中は、朝起きて少しでも調子が悪いと、劇場への足取りが重くなる。それでも「自分を信じて」と自分を鼓舞しながら舞台に立っています。だからこそ、毎公演カーテンコールではものすごくやりきった感覚があって、それが忘れられなくてまたやりたくなっちゃうんですよね。（笑）

スターダスト☆レビューの根本要さんの一言で…

ミュージカルはたくさん出演してきましたが、実は以前、ポップスの歌い方がわからず悩んだ時期がありました。ミュージカル曲は役になりきって歌うほうがお客さんもグッとくると思うんですけど、ポップスは少し違うんですよね。

そんな時、スターダスト☆レビューの根本要さんと会う機会をいただいて。「アドバイスをください」なんてお願いして、カラオケ店で歌を教えていただいたことがあったんです。その時「ポップスはト書き（台本の中でセリフ以外の状況を説明する文章）みたいなもの。役に入り込みすぎて歌ってしまうと、お客さんが置いていかれてしまう」とおっしゃっていたのがすごく印象に残っています。

聴いている人が感情移入する「余白」をちょっと残してあげるような歌い方をすると、より心に響くんだということがすごく腑に落ちました。今でもポップスを歌う時は、歌詞の世界観を持ちながらも、余白を残すように意識しています。

休日の息抜きは…

2年前から釣りを始めました。最初は堤防釣りから始めて、イワシやアジ、コノシロがたくさん釣れて、それですっかりハマりました。コノシロは味噌や大葉と叩いてなめろうにして食べるとおいしいですよね。

船釣りに行ったこともありました。最初は船酔いしちゃってダメだったんですけど、その後また船でアジ釣りに行ったら20匹ぐらい釣れて楽しかったです。その時はちゃんと酔い止めも飲んだので大丈夫でした。（笑）

後は、小学校の3年間、ソフトボールをしていたので、山崎育三郎くんの草野球チームに参加しています。ミュージカル界にも野球好きな人が結構いるので、地方公演に行った時にグローブを持って行って、休演日にキャッチボールしたりもしますね。

でもけがをしたり、風邪をひいたりしてお客様にいいものを届けられなくなるのは絶対に避けたいので、そこは常に気を付けています。チケット代も決して安くない中で、来てくださるお客様に少しでもいいものを届けたいと思っています。

3度目のソロコンサートも即完売

2年前に初めてソロコンサートを開催しました。それはもう水を得た魚のように楽しい時間で……。これまでずっとグループで活動してきたので、一人で構成を考えて、一つのコンサートを作っていくこと自体が本当に新鮮で、やりがいがありました。

ソロで歌うことは、グループとはまた違った魅力があります。グループの良さは、一人では出せないハーモニーや厚みですが、みんなで歌詞を分けて歌う分「歌詞を届ける」という意味では自分としては少し「思いが散る」感覚もあるんです。その点、ソロでは一曲一曲と深く向き合いながら、お客さんにどう届けるかを突き詰めることができている感じがします。



今回のコンサートテーマ「ホワイト＆ブラック」です。歌やミュージカルの世界には、正義と悪の曲が多くあるのですが、今回はそれに焦点を当て、正義と悪、どちらでもない「グレー」の曲（笑）も織り交ぜて構成しています。

ミュージカル以外にも、ディズニーやポップスなどもいろいろなジャンルを入れているので、初めての方でも楽しんでいただける内容になっていると思います。

