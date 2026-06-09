「『お母ちゃん感』が凄い」中川翔子、双子育児の大変さを披露「ママにそっくり」「余裕の貫禄」
タレントの中川翔子さんは6月8日、自身のInstagramを更新。おんぶひもを着けたリアルな育児ショットを公開しました。
【写真】中川翔子のおんぶ姿
コメントでは、「兄ちゃんのセンター分け可愛い︎」「ママにそっくりですね 2人とも」「すっかりしょこたんママ余裕の貫禄です」「日々、成長嬉しいかぎり」「しょこたんのおんぶ姿が見れる日が来るなんて」「1枚目、ママの顔ですよね」「おんぶすると『お母ちゃん感』が凄い」といった声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】中川翔子のおんぶ姿
「ママの顔ですよね」中川さんは「弟くんの後追い凄い！ちょっとでもママが離れるとぎゃー！ と呼ぶのかわいすぎる 離乳食つくりにキッチンすら行けずおんぶするしかない！ かわいいよ 2人ともべったりママ抱っこで登ってくるよ」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を公開。おんぶひもで子どもをおんぶする姿や、双子が中川さんに甘える様子などです。双子育児の大変さと、わが子への愛情が伝わる内容となっています。
「完全に聖母だね」7日にも「弟くんも後追いはじまりハイハイがダッシュの速度！」と、息子の後追いについて投稿していた中川さん。ファンからは、「家族みんなのしあわせオーラが伝わってきます」「座って2人同時に抱っこしている表情は完全に聖母だね」「育児は今だけなんで楽しんで下さい」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)