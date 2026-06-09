◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 周南公立大１１―１奈良学園大＝５回コールド＝（９日・神宮）

８年ぶり１４度目の出場となった周南公立大（中国地区大学）が、２大会連続２３度目の出場の奈良学園大（近畿学生）を５回コールドで下して初戦を突破した。打線が１２安打１１得点とつながり、２２年に徳山大から公立化されてから初の出場で１勝をつかんだ。

打線をけん引したのは「８番・二塁」で先発出場した原健太内野手（２年＝徳山商工）。２点を先取し、なお２死満塁の好機では押し出し死球で打点を挙げると、３点リードの３回無死一、三塁では左前適時打。さらに４回１死一、二塁では右中間を破る２点三塁打と大暴れした。

２本の適時打はいずれも直球を捉えたもの。「相手投手の変化球の切れが良かったので、変化球よりも直球を張っていこうという意識を持って、狙った球を振り切れたので良かった」と打席を振り返った。

自身にとって初の全国大会。緊張は感じながらも「１番打者がセカンドゴロを打ってくれたのでさばけて良かった。それで調子が乗った」と攻守で躍動した。大舞台で結果を残すことができたのは、実戦を想定して取り組んできた成果だ。「打席に入る前に『最終回、先頭行きます』と言ってから始める。見ている選手も考えられるし、評価もできる」。積み重ねてきた練習が、結果につながった。

２０２２年の公立化以降、初めて全国への切符を手にした。チームの目標は過去最高成績のベスト８の壁を越えること。「（全国は）すごい選手ばかりだと思うので、自分がどれだけ通用するかが楽しみ。チームのために貢献するために、目の前の一試合、一試合を頑張りたい」と意気込んだ。