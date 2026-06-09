北斗晶、90歳義母と夫・佐々木健介との家族ショット披露「素敵」「大家族ですね」
【モデルプレス＝2026/06/09】元プロレスラーでタレントの北斗晶が6月8日、自身のInstagramを更新。義母や元プロレスラーでタレントの夫・佐々木健介も一緒の家族写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】58歳元プロレスラー「素敵」90歳義母含む大家族ショット
北斗は「九州ばーちゃん（義母）」とつづり、写真を複数枚投稿。夫の佐々木を含めた3ショットや家族写真などを公開した。花束を抱える義母の姿や家族で笑顔を見せる姿など微笑ましいショットを披露し、「90歳のお誕生日おめでとう」とコメントしている。
この投稿に「素敵な家族写真」「仲良しですね」「笑顔が可愛い」「幸せなのが伝わります」「お誕生日おめでとうございます」「大家族ですね」など反響が寄せられている。
北斗と佐々木は1995年に結婚。1998年に長男、2003年に次男を出産。長男・健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】58歳元プロレスラー「素敵」90歳義母含む大家族ショット
◆北斗晶、90歳の義母含めた家族写真
北斗は「九州ばーちゃん（義母）」とつづり、写真を複数枚投稿。夫の佐々木を含めた3ショットや家族写真などを公開した。花束を抱える義母の姿や家族で笑顔を見せる姿など微笑ましいショットを披露し、「90歳のお誕生日おめでとう」とコメントしている。
◆北斗晶の投稿に反響
この投稿に「素敵な家族写真」「仲良しですね」「笑顔が可愛い」「幸せなのが伝わります」「お誕生日おめでとうございます」「大家族ですね」など反響が寄せられている。
北斗と佐々木は1995年に結婚。1998年に長男、2003年に次男を出産。長男・健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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