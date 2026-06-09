「日プ新世界」から誕生“KO1KEYZ”、手描き名札が話題「コメントもイラストも可愛い」「個性が出ていて楽しい」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）の公式X（旧Twitter）が6月8日に更新された。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生したグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）が出演した際に作成した手作り名刺を公開し、話題となっている。
【写真】「日プ新世界」デビューメンバー「センスに脱帽」個性あふれる手描き名札が話題
KO1KEYZは今回が初の地上波番組出演となり、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」をパフォーマンス。「そんな12人が一生懸命描いてくれた個性溢れる名札を公開 細かいところまでじっくり見てみてください」と写真が公開されている。名札には名前の他に、イラストやメッセージを書き、個性を表現した。RYUJIは「七夕生まれ」と記し、名前の前後に音符とマイクのイラストを添え「JI」の上に小さく「77」と書きこんでいる。
またSHINHAENGやDAIKIは番組名である「DayDay．」と書くなど、メンバーそれぞれの特徴や思いが詰まった名札が並んでいる。
この投稿には「シールだと思ってたら手描きでびっくり」「素敵な名札が見れて嬉しい」「名札に個性が出ていて楽しい」「コメントもイラストも可愛い」「自分で描いてるって凄い」「メンバーのセンスに脱帽」などとコメントが寄せられている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME：I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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◆KO1KEYZ、手描き名札公開
KO1KEYZは今回が初の地上波番組出演となり、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」をパフォーマンス。「そんな12人が一生懸命描いてくれた個性溢れる名札を公開 細かいところまでじっくり見てみてください」と写真が公開されている。名札には名前の他に、イラストやメッセージを書き、個性を表現した。RYUJIは「七夕生まれ」と記し、名前の前後に音符とマイクのイラストを添え「JI」の上に小さく「77」と書きこんでいる。
またSHINHAENGやDAIKIは番組名である「DayDay．」と書くなど、メンバーそれぞれの特徴や思いが詰まった名札が並んでいる。
◆KO1KEYZの名札に反響
この投稿には「シールだと思ってたら手描きでびっくり」「素敵な名札が見れて嬉しい」「名札に個性が出ていて楽しい」「コメントもイラストも可愛い」「自分で描いてるって凄い」「メンバーのセンスに脱帽」などとコメントが寄せられている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME：I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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