岡田准一、ゴールパフォーマンスで“OJポーズ”披露 中澤佑二のカズダンスに「最高です」
俳優の岡田准一、影山優佳、中澤佑二が9日、都内で行われたマクドナルドの日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』新商品発表イベントに登壇。オリジナルのゴールパフォーマンスを披露した。
【写真】ゴールパフォーマンスに挑戦！“OJポーズ”をする岡田准一
イベントでは、新商品を試食し、11日から開催されるFIFAワールドカップ2026の話に花を咲かせた3人。元サッカー日本代表DFの中澤はゴールパフォーマンスを求められ、「点を取り慣れて無い僕のポーズ」としてガッツポーズを決めた。その後、試食の感動を表現するためにカズダンスを披露。岡田は「最高です。世代的にはうれしいです」と中澤のカズダンスに満面の笑み。
その後、熱狂的なサッカーファンである影山が魅せる番に。商品のおいしさをハートで表し、「私の心はハンバーガーハートです」とにっこり。そして、久保建英の“Kポーズ”を真似し、自身のイニシャルである“KYポーズ”を披露した。
最後に披露したのは岡田。影山の“KYポーズ”と同様、自身のイニシャルの“OJ”を手で表現し、はにかんだ。
同商品は、FIFAワールドカップ2026開催を記念して発売される。大会が開催される北中米をイメージし、8種類の商品を開発。『VIVA！ワールドマック』として、17日から期間限定で販売される。
岡田が出演する新テレビCM「ワールドカップ『代表発表』」篇は、16日から放映される。
【写真】ゴールパフォーマンスに挑戦！“OJポーズ”をする岡田准一
イベントでは、新商品を試食し、11日から開催されるFIFAワールドカップ2026の話に花を咲かせた3人。元サッカー日本代表DFの中澤はゴールパフォーマンスを求められ、「点を取り慣れて無い僕のポーズ」としてガッツポーズを決めた。その後、試食の感動を表現するためにカズダンスを披露。岡田は「最高です。世代的にはうれしいです」と中澤のカズダンスに満面の笑み。
最後に披露したのは岡田。影山の“KYポーズ”と同様、自身のイニシャルの“OJ”を手で表現し、はにかんだ。
同商品は、FIFAワールドカップ2026開催を記念して発売される。大会が開催される北中米をイメージし、8種類の商品を開発。『VIVA！ワールドマック』として、17日から期間限定で販売される。
岡田が出演する新テレビCM「ワールドカップ『代表発表』」篇は、16日から放映される。