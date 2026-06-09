【ニューヨーク＝木瀬武】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは８日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）を申請したと発表した。

年内の上場を目指すとみられる。すでに申請済みのスペースＸやアンソロピックと並び、１兆ドル前後と史上最大規模の上場になる可能性がある。

オープンＡＩはＩＰＯの手続きに必要な届け出書の草案をＳＥＣに提出した。財務情報や売り出す株数、公開価格などの詳細は現時点で開示していない。上場時期についても「未定」としたが、米ＣＮＢＣは今年１０〜１２月にも上場する見込みだと報じた。

オープンＡＩは３月時点で、投資家による企業評価額が８５２０億ドル（約１３６兆円）に達した。未上場のＡＩ新興企業ではアンソロピックの９６５０億ドルに次ぐ規模で、ＩＰＯでは時価総額が１兆ドルを上回る可能性もある。オープンＡＩは声明で「非上場の方が進めやすい施策がいくつかあるため、上場には相応の時間を要する可能性もある。早期の上場が最善と判断した場合の選択肢を確保しておく」と説明した。

サム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）らが創設したオープンＡＩは、２０２２年に公開したチャットＧＰＴで世界的な生成ＡＩブームの火付け役となった。利用者の多くは無料で使う個人とされ、サービスの収益化が課題となっている。上場で資金調達を進め、ＡＩ開発競争で優位に立つ狙いがある。