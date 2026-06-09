9日（火）午後は梅雨の晴れ間も。沖縄・奄美は梅雨末期の大雨。

【9日（火）の天気】

朝にかけて低気圧が北海道を通過し、低気圧からのびる前線が本州付近を通過しました。一方、梅雨前線は沖縄・奄美〜南の海上に停滞しています。北海道は雨のピークはこえましたが、午後も道北や日本海側を中心に雨が降ったりやんだりするでしょう。東北〜九州では、まだ雨の降っているところも午後にはやむところがほとんど。雲の隙間から日差しの届くところもありそうです。関東は北部ほど晴れ間がありそうですが、南部では夜、にわか雨の可能性があります。また、前線に近い九州南部では雨が降りやすいでしょう。そして、前線が停滞している沖縄や奄美では激しい雨が降り、土砂災害の危険性がさらに高まるおそれがあります。引き続き、雨の降り方に警戒が必要です。

【予想最高気温】（前日差）

札幌 17℃（＋3）

仙台 25℃（＋5）

新潟 20℃（-3）

東京 24℃（＋1）

名古屋 25℃（-4）

大阪 24℃（-2）

鳥取 24℃（-2）

高知 24℃（-1）

福岡 25℃（＋2）

【週間予報】

■沖縄・西日本

10日（水）〜13日（土）は晴れるところが多く、梅雨の中休みとなるでしょう。気温は30℃くらいまで上がって、非常に蒸し暑くなりそうです。熱中症のリスクが高まるため、これまでより一層の対策が必要です。14日（日）以降は再び梅雨前線が近づいて、雨が降る見込みです。沖縄・奄美では11日（木）にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。

■北日本・東日本10日（水）から週末にかけては、雲が多いながらも日差しの届くところが多くなりそうです。夏の暑さが戻ってくるでしょう。ただ、関東では雲が広がりやすく、12日（金）は短い時間にザッと強まる雨に注意が必要です。13日（土）は関東でも貴重な日差しが届き、東京都心で29℃まで気温が上がる見込みです。甲府や名古屋では最高気温31℃が予想されています。15日（月）は、東日本や東北南部でまとまった雨になる可能性があります。