焼き味噌の香ばしさとお酢の酸味で食欲増進。暑くて食欲のないときも食べられる！【するする冷や汁】
【画像】冷や汁の作り方＆アレンジ方法
料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。
話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。
■食欲増進！するする冷や汁
香ばしい焼きみそと、味覚を目覚めさせる酢の効果で完食まちがいなし。食欲がないときは酢を増やして。
■材料（2人分）
・ツナ缶（ノンオイル）…1缶
・木綿豆腐 … 80g
・きゅうり … 1/2本
・酢 … 小さじ1強
・みそ … 大さじ1と1/3
・すり白ごま … 大さじ1
・ごはん … 適量
■作り方
（1）アルミホイルにみそを広げ、トースターまたはグリルで軽く焦げ目がつくまで焼く。きゅうりはスライサーで薄切りにする。
（2）ボウルに水200mlを入れて1の焼きみそをとき、ツナ缶を缶汁ごと加える。酢、きゅうり、食べやすく切った豆腐を加え、ごまを加える。
（3）冷蔵室でよく冷やし、器に盛ったごはんにかける。
■プロフィール
岩間明子……ビネガー・発酵料理研究家／酢醸造所サポーター。歯科衛生士として働きながら料理を学ぶ中でお酢の魅力に目覚め、全国のお酢蔵を訪ね歩く「お酢旅」をスタート。東京農業大学応用生物科学部醸造科学科調味食品科学研究室の研究生になるなどして知識を深める。テレビ番組など各メディア出演や講演・セミナーでお酢や酢酸菌への偏愛、レシピを積極的に発信中。
X：@vinegarlabo
Instagram：@akikonoosu
note：https://note.com/vinegarlabo2020
レシピ考案／岩間明子
撮影／佐山裕子（主婦の友社）
※本記事は岩間明子著の書籍『お酢推すレシピ』（主婦の友社）から一部抜粋・編集しました。