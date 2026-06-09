渡辺翔太の見下すような視線にファン悶絶！ふんわり前髪＆すっと通った鼻筋も印象的なビジュアルに「爆イケ」「美しくて見惚れる」「角度が最高」「色気やばい」「肌きれい」の声

【写真】渡辺翔太『美ST』表紙／過去表紙／渡辺翔太のデニムスタイル

雑誌『美ST』の公式SNSで、渡辺翔太（Snow Man）を起用した増刊Special Edition（6月17日発売）の表紙ビジュアルが公開され、注目を集めている。

■渡辺翔太が『美ST』増刊Special Editionの表紙に登場

公開されたビジュアルでは、渡辺がデニムジャケットをまとい、首元に両手を添えながらカメラを見つめる姿を披露している。

表紙には「今いちばん心を預けたい男」のコピーも。やわらかく流した前髪に、見下ろすような鋭い視線とすっと通った鼻筋が印象的で、至近距離で切り取られたカットからは、大人の色気と洗練された雰囲気が漂っている。

また、本誌・特別版・増刊Special Editionではそれぞれ異なる豪華付録が付属することも明かされており、発売前から期待が高まっている。

SNSでは「クールな表情かっこいい」「目力に吸い込まれる」「美しくて見惚れる」「美でしかない」「角度が最高」「この目つきたまらない」「色気やばい」「爆イケ」「ビジュ天才」「肌きれい」といった声が寄せられている。