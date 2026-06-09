サンリオの“うさぎキャラ”マロンクリーム＆ウサハナ＆ウィッシュミーメル＆ぼんぼんりぼんがユニット結成 “いっぽ”を応援する「チアリステイルズ」に
サンリオは、マロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんの4キャラクターが、新ユニット「Cheeristails（チアリステイルズ）」として、きょう9日から始動したことを発表した。
【写真】コンセプトとなった“4つのしっぽ” ウサハナたちの後ろ姿
同ユニットは、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきたサンリオの“うさぎ”4キャラクターで結成した新ユニット。ユニット名は、応援を意味する「Cheer」、“〜する人”を表す「-ist」、しっぽを意味する「tails」を組み合わせた造語で、「tails」には物語を意味する「tales」の響きも重ねている。
それぞれ違った魅力を持つ4キャラクターが、自分らしく進むための“いっぽ”を応援し、“チアリストたちの物語”を紡いでいくという意味が込められている。コンセプトは「4つのしっぽと一緒にいっぽ」。自分らしさに迷ったり、日々の中で悩みを抱える人たちに寄り添い、自分らしさを大切にしながら前に進む“いっぽ”を応援する。
ユニット始動にあわせて、同ユニットの公式Xアカウントを開設。また、オリジナルテーマソングの制作や、「月刊 いちご新聞」での特集も予定している。
さらに、27日・28日にパシフィコ横浜 展示ホールにて開催される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」での特設ブースの展開やステージ出演、同ユニット初となるサンリオオリジナル商品の発売も決定。ブースでは、ユニットコンセプトや各キャラクターのプロフィールを紹介する展示のほか、フォトスポットの設置、ノベルティの配付を予定しており、同ユニットの世界観を会場で体感できる。
両日夕方に行われるライブステージにも登場。一人ひとりの想いが詰まったユニット衣装を初日に初お披露目するほか、ユニット初のオリジナルテーマソングも初披露し、楽曲に合わせたダンスパフォーマンスを披露する。
デジタル・紙面・リアルイベント・商品展開を通じて、チアリステイルズの魅力を多角的に届けていく。
■メンバープロフィール
・マロンクリーム（1985年デビュー／誕生日：5月31日）
フランスのパリの郊外で生まれたうさぎの女のコ。お菓子作りや手芸が得意で、とってもオシャレさん。どんな時でも明るくて前向き。
・ウサハナ（2000年デビュー／誕生日：8月7日）
夏が大好きな元気なうさぎの女のコ。ちょっぴりカーブした長い耳とつぶらな青いヒトミがチャームポイント。
・ウィッシュミーメル（2010年デビュー／誕生日：9月20日）
フランスからやってきたうさぎの女のコ。ちょっぴりとぼけているけど素直でやさしい心の持ち主。虹色のしっぽがチャームポイント。
・ぼんぼんりぼん（2012年デビュー／誕生日：8月8日）
おしゃれが大好きなピンクのうさぎ。大好きなママが作ってくれた大きなリボンがチャームポイント。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
【写真】コンセプトとなった“4つのしっぽ” ウサハナたちの後ろ姿
同ユニットは、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきたサンリオの“うさぎ”4キャラクターで結成した新ユニット。ユニット名は、応援を意味する「Cheer」、“〜する人”を表す「-ist」、しっぽを意味する「tails」を組み合わせた造語で、「tails」には物語を意味する「tales」の響きも重ねている。
ユニット始動にあわせて、同ユニットの公式Xアカウントを開設。また、オリジナルテーマソングの制作や、「月刊 いちご新聞」での特集も予定している。
さらに、27日・28日にパシフィコ横浜 展示ホールにて開催される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」での特設ブースの展開やステージ出演、同ユニット初となるサンリオオリジナル商品の発売も決定。ブースでは、ユニットコンセプトや各キャラクターのプロフィールを紹介する展示のほか、フォトスポットの設置、ノベルティの配付を予定しており、同ユニットの世界観を会場で体感できる。
両日夕方に行われるライブステージにも登場。一人ひとりの想いが詰まったユニット衣装を初日に初お披露目するほか、ユニット初のオリジナルテーマソングも初披露し、楽曲に合わせたダンスパフォーマンスを披露する。
デジタル・紙面・リアルイベント・商品展開を通じて、チアリステイルズの魅力を多角的に届けていく。
■メンバープロフィール
・マロンクリーム（1985年デビュー／誕生日：5月31日）
フランスのパリの郊外で生まれたうさぎの女のコ。お菓子作りや手芸が得意で、とってもオシャレさん。どんな時でも明るくて前向き。
・ウサハナ（2000年デビュー／誕生日：8月7日）
夏が大好きな元気なうさぎの女のコ。ちょっぴりカーブした長い耳とつぶらな青いヒトミがチャームポイント。
・ウィッシュミーメル（2010年デビュー／誕生日：9月20日）
フランスからやってきたうさぎの女のコ。ちょっぴりとぼけているけど素直でやさしい心の持ち主。虹色のしっぽがチャームポイント。
・ぼんぼんりぼん（2012年デビュー／誕生日：8月8日）
おしゃれが大好きなピンクのうさぎ。大好きなママが作ってくれた大きなリボンがチャームポイント。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ