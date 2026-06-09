北海道発の7人組アイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤「青春の種」をリリースした。これを記念し、メンバーの三浦あいがソロインタビューに応じた。 第2部は、自分が目指す「1つの生き物」としての理想像と、その素顔に秘められた意外な“大喜利愛”について明かした。（推し面取材班）

本番前の賑わいから少し離れた楽屋の片隅。鏡越しにいくつもの視線が交差する。

「ここの腕って、どの角度まで上げるっけ」

1人の問いかけに数人がスッと集まり、シルエットの微調整が始まった。本番前、ただひたすらに息の合ったパフォーマンスを作り上げるための真剣な時間だ。

「自分たちでも強みだと思っているのが、『メンバー同士の仲の良さ』です。新メンバーの星野ひまりちゃんが入る前の話なんですが、6時間かけて札幌から稚内まで、車でメンバー同士で行ったこともありました」

狭い車内で過ごした、終わりの見えない北海道の直線道路。流れる景色を見ながら語り合った未来への不安や、他愛のない冗談。そんな無数の夜を越えてきたからこそ、言葉のいらない連携が生まれる。 新体制となってまだ2カ月だが、その強固な土台が揺らぐことはない。

「『限りなく白く』は難しいダンスが多いので、全員で合わせて『1つの生き物』になれるようなパフォーマンスを目指しています」

それは、ペガサスかはたまたユニコーンか。白い生き物を投げかけてみると、こんな答えが返ってきた。

「そうですね、ホワイトフェニックスみたいな、かっこいい姿になりたいです」

白い不死鳥。その美しい生き物の一部になるため、汗と涙を流し続ける覚悟はハナからできている。

グループ内での立ち位置を尋ねた瞬間。それまで伏し目がちだった視線がパッと上がり、語気が熱を帯びた。

「勝手に目指しているのが、『限りなく白くの芸人』なんです。大喜利が大好きなんですよ」

大人しそうなイメージからは想像もつかない言葉が、嬉しそうに飛び出した。ライブのゲームコーナーで「このメンバーの好きなものは？」というシンプルな質問をされても、白いフリップを渡された途端、「ボケなきゃいけない」という謎の使命感に完全に支配されるという。

「YouTubeの『大喜る人たち』というチャンネルが大好きで、同じ回を何度も見るくらい奥深くて飽きないです」

同じ動画を繰り返し見て、笑いの構造を解体・分析する。その眼差しは、ダンスや表情を研究する時と同じくらい真剣で貪欲だ。

「大人しそうに見られがちなんですが、頭の中では色々と考えていて、常に“ボケの炎”が宿っております（笑）」

いたずらっぽく笑う目尻には、親しみやすい人間くささがにじむ。 完璧な「1つの生き物」であろうとする徹底したプロ意識の裏側で、誰にも負けない独自のユーモアを密かに燃やし続けている。オンラインチェキの画面越しに「大喜利書いてよ」とリクエストされれば、「頑張るぞ！」とペンを握る手にぐっと力が入る。決して手の届かない神聖なだけの鳥ではない。

その世界観を創り出すために、メンバーの中で誰よりも面白くあろうとする不器用な情熱。その底知れぬ熱量こそが、1人1人の心に深く、そして強く突き刺さる。