俳優・羽谷勝太(29)が9日、新会社を設立したと発表した。羽谷は今年1月に所属事務所「GROVE」を退所していた。

羽谷はSNSを通じ「ご報告です。この度、株式会社FLOQを立ち上げました」と発表。「今年に入ってからたくさんのことを考え、悩み、挑戦してきました。その想いを手紙に綴りましたので、是非読んでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

直筆の手紙の中で「より一層お芝居と向き合い、俳優として可能性を広げていくための活動拠点として立ち上げました」と新会社への思いを告白。「今年に入ってから約半年間、、新しいスタートに向けて準備を進め 俳優として、人として成長していく為に、改めて一から学び直し、いっぱい考え、悩み、挑戦を続けてきた半年でもありました」といい「会社設立にあたり、支えてくださった方々への感謝を忘れずに、そして、これからご一緒させていただく皆様、いつも応援してくださる皆様に感謝しながら、より一層精進して参ります」と決意を新たにした。

1996年7月23日、大阪府出身の羽谷は、幼なじみのおまつと「あめんぼぷらす」としてYouTube活動を開始。2022年からは俳優、モデルとしての活動も始め、同年5月上演の舞台「アオアシ」で俳優デビュー。TBS「海に眠るダイヤモンド」、「19番目のカルテ」など話題作にも多数出演している。