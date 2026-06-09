日本サッカー協会がYouTube公開

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が11日（日本時間12日）に迫る。日本代表は8日（日本時間9日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入った。日本サッカー協会（JFA）が公式YouTubeで公開した動画には、代表選手の“誕生日会”のシーンが収められていたが、まさかの声質に「笑った」「思った倍暗黒」など、ファンの間で話題になっている。

「#鎌田大地合流、ワールドカップに向けモンテレイで始動」とのタイトルで公開された動画。そこには鎌田の姿はもちろん、3日に21歳の誕生日を迎えたFW後藤啓介（シントトロイデン）を祝福する場面も映像に収められていた。

ろうそくに火が灯ったケーキを手に会場へ現れたのは、DF鈴木淳之介（コペンハーゲン）とFW塩貝健人（ボルフスブルク）。後藤を祝うために歌い始めた2人だったが、その歌声は予想外の“超低音ボイス”だった。

微笑ましい映像にファンも反応した。

「人生で見たHappy Birthday to you〜♪の中で最もテンション低くて笑った」

「暗黒バースデーソング」

「思った倍くらい暗黒で笑った」

「ダースベイダー」

「若手っぽくない雰囲気の鈴木淳之介さんや塩貝さんが若手っぽい事を率先してやってるのは好感度上昇」

「ずっと見続けたい」

「こんなに声低いバースデーソング初めてw」

「塩貝選手がどんどんチームに馴染んでいって嬉しい！」

日本は1次リーグF組に入り、14日（同15日）にオランダ、20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）