カーリングの日本選手権３日目（９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、ロコ・ソラーレ（ＬＳ）がまさかの連敗だ。

８日の女子１次リーグ第２戦では、前々回大会覇者のＳＣ軽井沢クラブに０―８で完敗。異例の６月となった今大会は、アイスのコンディションが不安定で苦戦するチームが目立つ。スキップ・藤沢五月は「季節的なこともあり、霜が多いので、追う展開になると厳しい展開になってしまう中で、あの点差になってしまった」と悔しさをにじませていた。

この日の同３戦はフィロシーク青森と対戦。第１エンド（Ｅ）は藤沢の最終投がミスとなり１点をスチールされるも、第２Ｅに２点を獲得する。その後はお互いに点を取り合い、前半の５Ｅを３―３で折り返す。後攻で迎えた第６Ｅは１点を勝ち越したが、第７Ｅに大量３点を喫する。最後まで流れをつかめず、５―１０で敗戦。通算成績は１勝２敗となった。

藤沢は「私のアイスリーディングと、感覚的な部分、全体的に私のショット率が良くない」と猛省。次戦に向けて「まだ完全に終わったわけではない。たくさんのお客さんがわざわざお金を払ってチケットを買ってくださっているので、それに見合った見応えのある試合をしたい」と巻き返しを誓った。