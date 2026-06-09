ロックバンド「ＴＨＥ虎舞竜」のボーカル・高橋ジョージ（６７）が９日、東京・有楽町の宮城ふるさとプラザで行われた新曲「ＳｈｏｗａＳｈｏｗａＯｎｄｏ！〜昭和昭和音頭」発売記念および新レーベル「パイナップルレコーズ」設立発表記者会見に登場した。

新曲は「ロック×盆踊り」がテーマ。６月９日、ロックの日にリリースした。高橋は「来年（８月１３日で）６９歳になる。ロックロックで生きていこうかなと。そのスタートになれば」とにっこり。

「僕は高齢者ですけど、まだまだ元気。６９歳に向けてまだまだロックしていきたい」と力を込めた。

新曲は「お年寄りから子供まで皆ノレる音楽」。改めて「ロックと盆踊りの融合で、ロックン盆踊り。今は令和ですけど、昭和で令和をロックンする。年代を超えて、皆で踊っていただきたい」と呼びかけた。

今年は東日本大震災から１５年。宮城県出身の高橋は「物質的な復興はかなり進んできたけど、心の復興はまだで、笑顔が満たされていない」としみじみ。だからこそ「日本のソウルビートである盆踊りで元気にしよう」と新曲に込めた思いを明かした。

また、現在の生活も告白。健康維持のために５、６種類の薬を飲んでいるという。「取りにくいビタミンとかありますのでね…。１人暮らしですので」と、自らの離婚に言及した。

高橋は２０１６年にタレントの三船美佳と離婚が成立。現在は「娘とは連絡は取ってます。まぁいい距離です」と明かし、この日も「（報道陣に囲まれるのは）個人的には１１年前の裁判所前の取材以来です」と、振り返っていた。