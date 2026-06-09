《新作》スンスンキターーーーッッ♡【セブン-イレブン】の「パケ可愛フード」をチェック！

【セブン-イレブン】では今、「パペットスンスン」とのコラボキャンペーンを開催中！ パンやスイーツなどさまざまなコラボ商品が、スンスンデザインの可愛いパッケージで並んでいます。お腹を満たせるだけでなく、目でも楽しませてくれそうです。今回は惣菜パンと、おやつにぴったりなドーナツをご紹介します。

食べ比べも楽しめるユニークなパン

スンスンとノンノンが「WA！」と驚いているような、可愛いパッケージの「スンスンとノンノンのなかよしロール」。スンスンのコラボらしいマークまでさりげなく入った特別感もたまりません。パンは左右で味が異なり、これ1個で食べ比べも楽しめる仕様。最後まで飽きずに食べ切れそうです。価格は\203（税込）。

朝食にぴったりな惣菜パン

「スンスンとノンノンのなかよしロール」の具材についてご紹介。片方はソーセージとコーンを合わせており、もう片方にはタマゴフィリングとベーコンがのっています。甘いものが得意ではない人にもぴったり。朝食にも食べやすそうです。少し温めれば、出来立てに近い味わいが楽しめそう。

片手でも食べやすいドーナツ

スンスンがひょっこりと顔を出したような姿がキュートなこちら。おやつに良さそうな「スンスンのふわあっ♪ とねじねじドーナツ」です。生地は長めで、片手でも食べやすいのが魅力。ふっくらとしていて厚みがある仕上がりです。価格は\203（税込）。

食感の違いが楽しめそう

「スンスンのふわあっ♪ とねじねじドーナツ」のトッピング部分にも注目。シロップでコーティングを施したうえに、カラースプレーを散りばめており、食感の違いも楽しめそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「口に入れた瞬間から優しい甘さが広がりました」とのこと。ブラックコーヒーやストレートティーのお供に選べば、バランス良く味わえそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino